Bacalà, brilla la Confraternita

Sono l'imprenditore Marco Mettifogo e il sommelier Agostino Benassi i nuovi soci effettivi della Confraternita del Bacalà alla Vicentina di Sandrigo. Ieri mattina piazza del Municipio ha ospitato l'annuale cerimonia di investitura durante la quale, oltre ai due nuovi confratelli, sono anche stati insigniti del titolo di soci onorari il direttore del Giornale di Vicenza Luca Ancetti, lo storico Franco Sinico, il critico teatrale Antonio Stefani e Trym Eidem Gundersen del Norwegian Seafood Council. Tutti si sono inginocchiati innanzi al priore della Confraternita Galliano Rosset che, brandendo uno stoccafisso capobranco, ha nominato i nuovi cavalieri. La cerimonia, andata in scena ieri mattina nel centro di Sandrigo, è stata aperta dalla sfilata della Schola dei Tamburi di Conegliano, degli Sbandieratori della Cerva di Noale che hanno scortato il Doge e le autorità di fronte alla sede municipale. A comporre il lungo corteo oltre venti confraternite provenienti da tutta Italia, dedicate sia allo stoccafisso che a piatti regionali tipici. Sei, invece, i Bacalà Club presenti. Dopo l'alzabandiera con gli inni italiano, norvegese ed europeo, è andato in scena uno sketch degli studenti della scuola primaria Tecchio di Lupia sulla preparazione del piatto tipico vicentino. «Abbiamo dedicato questa edizione della Festa del Bacalà al cinquecentesimo anniversario della circumnavigazione del globo», ha spiegato il presidente della Confraternita sandricense, Luciano Righi, che ha voluto anche ricordare la figura di Michele Benetazzo nel decennale della sua scomparsa. Con lui sul palco anche il presidente della Pro Sandrigo, Antonio Chemello, e il sindaco del paese Giuliano Stivan. «Stiamo lavorando per realizzare un film sul viaggio di Querini da Creta a Røst, fino a Venezia», ha confermato il sindaco uscente della cittadina norvegese Tor Arne Andreassen. «Continua, inoltre, l'impegno per la realizzazione della Via Querinissima e la collaborazione tra la contea di Nordland e la regione del Veneto». Dopo gli interventi dell'europarlamentare Mara Bizzotto, della deputata Silvia Covolo, del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e del presidente della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici Marco Porzio, la parola è passata a Galliano Rosset. Il priore ha nominato nuovi confratelli effettivi l'imprenditore arzignanese Marco Mettifogo della Calpeda spa e grande appassionato di cucina, oltre al modenese Agostino Benassi, uno dei fondatori della Corporazione degli Acquavitieri Italiani, sommelier, assaggiatore di aceto balsamico e di formaggi. Durante la cerimonia sono anche state assegnate delle onorificenze al Bacalà Club Sandrigo e ai ristoranti “La Conchiglia d'Oro” di Vicenza e “L'Altro Penacio” di Altavilla Vicentina. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Billo