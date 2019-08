Passaggi pedonali Cantieri in corso

Lavori in corso a Torrebelvicino, dove sono state istituite diverse modifiche alla viabilità per consentire ai cantieri di procedere. Per permettere la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati, fino a sabato 3 agosto la centrale via 25 Luglio sarà chiusa al traffico (in prossimità dell'incrocio con via S.Pellico), mentre via Schio sarà praticabile ma con senso unico alternato. Sono istituite deviazioni sulle vie L. Costa, S. Pellico. E.Toti e San D.Savio, segnalate in loco. Nella zona collinare invece il tratto finale della strada Val Casarotti sarà completamente chiuso al traffico fino a venerdì 2 agosto per consentire all'agenzia regionale Veneto Agricoltura di effettuare una serie di lavori di sistemazione idraulico forestale non procrastinabili. Il provvedimento di chiusura è necessario perchè, sia per la tipologia del lavoro, sia per la ristrettezza della carreggiata, non è possibile istituire il traffico alternato. Fino a mercoledì 14 agosto resterà chiusa anche via Stoffele (nel solo tratto interessato dall'intervento) a causa di lavori di messa in sicurezza stradale. Percorso alternativo previsto su via Patrioti verso Enna. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.C.