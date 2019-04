Municipio rinnovato e un bel tesoretto per chiudere i conti

Nell’ultimo consiglio comunale di Torrebelvicino, prima delle ormai prossime elezioni cittadine, è stato approvato il bilancio consuntivo ed è stato fatto il quadro della situazione contabile. L’ammontare del conto capitale per i cinque anni di mandato raggiunge 3 milioni e 645 mila euro, dei quali ne sono stati impiegati 1 milione e 466 mila solo nel 2018. L’ amministrazione si è infatti mobilitata molto nell’ultimo anno, ponendo particolare attenzione agli investimenti in opere pubbliche. Tra questi spiccano sicuramente i lavori antisismici per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per un importo di 520mila euro e con il contributo di quasi 400mila da parte del Miur; i lavori di asfaltatura delle strade e il rinnovamento del municipio , per una spesa totale di circa 300mila euro; la ristrutturazione dei campi da gioco del Rendez Vous e vari lavori di manutenzione straordinaria, che hanno raggiunto la cifra di quasi 75mila euro, a cui ha contribuito la Regione Veneto con 33 mila. Uno degli ultimi interventi riguarda il piano di rigenerazione del centro storico, per cui sono stati impiegati oltre 150 mila euro. Il sindaco Emanuele Boscoscuro tiene a sottolineare di come tutti questi investimenti siano stati realizzati senza dover ricorrere a mutui e si dice quindi soddisfatto della gestione del capitale da parte del Comune, che è riuscito a coniugare efficacemente i mezzi propri con i contributi europei, statali e regionali, lasciando alla futura Amministrazione un tesoro di 300 mila euro. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Zordan