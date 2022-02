Scoperchiata la palestra: “Morosini” senza pace

Nuova tegola per il centro tecnico “Piermario Morosini” di Isola. Il forte vento che qualche giorno fa ha spazzato tutto il Vicentino ha provocato danni anche all’ex centro del Vicenza Calcio. Le folate hanno infatti sollevato la guaina dalla copertura della palestra che fa parte della struttura di via Romeo Menti. Il fatto risale a lunedì scorso. Quel giorno, tutto il Veneto è stato sferzato da forti raffiche di vento. A farne le spese è stato anche il centro “Morosini”, da tempo inutilizzato e sotto la tutela del curatore fallimentare Franco Camerra.

Le folate hanno provocato il distacco e il sollevamento della guaina dalla copertura della palestra. Un problema che bisognerà risolvere: il rischio è che le infiltrazioni d’acqua possano penetrare dal tetto e rovinare il fondo della palestra. L’altro giorno una ditta ha effettuato un sopralluogo per verificare l’entità dei danni e redigere un preventivo per la sistemazione degli stessi. Non è la prima volta che la palestra del centro “Morosini” viene danneggiata dal forte vento. Nell’agosto del 2017 un nubifragio aveva fatto volare via parte della copertura. Erano seguiti i lavori di ripristino, che avevano risolto la situazione. Spetterà al curatore fallimentare decidere come intervenire.

Non c’è pace, dunque, a Isola, per il centro sportivo di via Menti, un tempo fiore all’occhiello del Vicenza Calcio e oggi in stato di abbandono. La situazione è nota, in paese. Giacomino Casara, ex assessore allo sport nella giunta De Franceschi, conosce bene la struttura. Oltre ad essere stato giocatore, negli Anni ’70, nel Lanerossi, nel Malo e in diverse altre squadre, Casara ha poi proseguito come allenatore del settore giovanile del Vicenza, oltre che in altre formazioni della provincia. «Questo centro non è mai stato amato veramente - racconta -. È troppo lontano dalla città, dalle autostrade e dalle superstrade: c’erano problemi di logistica sia per il settore giovanile che per i giocatori della prima squadra. Non è mai stato vissuto come i centri tecnici di altre squadre in giro per l’Italia, anche se l’intenzione originaria era quella. Poi è arrivato anche nel peggior momento del Vicenza Calcio. Non vedo molte soluzioni: servirebbe un privato con una cifra importante da investire, magari per un parco tematico, con percorsi ciclopedonali. Abbiamo già un bel centro sportivo nell’area di via Vallorcola». Il Comune sta valutando l’acquisizione dell’impianto.