Sanità, i sindaci a Zaia «Il confronto sia leale»

«Vogliamo il pieno riconoscimento della centralità ed eccellenza dell’ospedale di Santorso». Dopo le vicende di questi giorni, con il pronto soccorso a personale medico ridotto (uno solo operativo di notte, dal 15 maggio affiancato da un esternalizzato per le uscite in ambulanza) i sindaci prendono carta e penna e scrivono al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, all’assessore regionale Manuela Lanzarin. Robertino Cappozzo, presidente del comitato dei sindaci Distretto 2 Alto vicentino, ha spedito l’altro ieri un documento che fa riferimento alle schede ospedaliere e alle rassicurazioni ricevute sul mantenimento degli attuali reparti ospedalieri «con l’impegno di confermare una visione organizzativa di ospedali gemelli con pari dignità». Con una sottolineatura «sulla virtuosità della sanità che da tempo l’Alto vicentino riesce ad esprimere e la tutela fondamentale del diritto alla salute dei cittadini, che nessuna esigenza di bilancio potrà e dovrà mai comprimere fino a metterlo in pericolo». Ma la carenza di organico del pronto soccorso, tanto per citarne una, mette a serio rischio persino l’incolumità del personale infermieristico (tre sigle sindacali , Uil Fpl, Nursind e Ugl hanno proclamato lo stato di agitazione). «Apprendiamo che le nostre richieste non sono state considerate. E spiace che le notizie arrivino a noi sindaci per mezzo di comunicati stampa, lasciando spazio ad interpretazioni su un tema che merita sempre un confronto leale e trasparente». Cappozzo ribadisce infine «la necessità di prevedere nell’ospedale di Santorso la copertura dei reparti e delle apicalità. Riteniamo debba essere valorizzato anche perché si tratta di una struttura efficiente e moderna, dotata di tecnologia e risorse umane di grande valore. Chiediamo che prima di approvare le schede ospedaliere vengano accolte le nostre richieste»: Che riguardano l’apicalità e il mantenimento dei reparti di urologia, gastroenterologia, nefrologia, otorinolaringoiatria e il ripristino dei 15 posti letto per l’ospedale di comunità di Malo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.SAR.