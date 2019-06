Rissa con pestaggio Denunciati i soliti noti

Scatta la denuncia per tre giovani scledensi, che in una notte di violenza avevano aggredito in un bar di Santorso un cittadino straniero facendolo finire in ospedale con il setto nasale fratturato e un mese di prognosi. A seguito di un’articolata attività investigativa protrattasi per alcune settimane, il carabinieri della stazione di Piovene Rocchette, coordinati dal capitano Jacopo Mattone, comandante della compagnia di Schio, hanno denunciato in stato di libertà M.E.F., 26 anni, di origine marocchina e plupregiudicato, A.C. 22enne nato in serbia con pregiudizi di polizia, e D.J. 26 anni originario della Campania, anche lui noto alle forze dell’ordine. L’episodio risale allo scorso aprile, quando un venerdì intorno alle 4 di mattina, quindi già verso l’epilogo di una notte brava, i tre giovani si trovavano nei pressi del bar Civico 7 di Santorso. La lite era scoppiata per qualche parola di troppo pronunciata dalla vittima. Qualche frase che, a quanto pare, non avevano potuto tollerare, forse anche a causa degli effetti dell’alcol. Gli animi si erano subito surriscaldati, tanto da passare presto alle mani. Ad avere la peggio era stato un cittadino di origine straniera che, a seguito di una serie di colpi al volto, aveva dovuto farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale Altovicentino. I sanitari gli avevano diagnosticato una frattura al setto nasale guaribile in 30 giorni. Oggi, dopo due mesi di indagini, I carabinieri sono riusciti ad identificare i tre responsabili, denunciati per lesioni personali aggravate in concorso, grazie ad una serie di verifiche da cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza ai danni dei tre, supportati dall’acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza e dall’accurata analisi delle numerose testimonianze rese da alcuni avventori e altre persone presenti la notte della lite. Per il marocchino M.E.F. questo rappresenta l’ennesimo episodio di violenza. A suo carico si conta infatti anche la rissa avvenuta in febbraio poco distante dal caffè “Roma” di Magrè, in cui insieme ad un compagno di bevute si era cimentato in una scarica di calci e pugni in faccia ad un uomo che voleva difendere due ragazzini presi di mira. A questa si aggiunge quella di gennaio fuori dal bar “Le Fontane” in centro, di cui si era reso protagonista insieme al serbo 22enne A.C.. Insieme si erano accaniti contro due cittadini originari dell’est Europa, lasciandoli in un lago di sangue. Sempre M.E.F. ed altri cinque amici, nel settembre 2018 aveva inoltre pestato selvaggiamente il titolare del “Cristal 2” in via San Giovanni Bosco, dopo che li aveva ripresi verbalmente, notando che stavano vandalizzando delle fioriere. Poco prima la gang aveva passato in rassegna alcune auto in sosta nella via, spaccando i finestrini in cerca di qualcosa da rubare, mentre dopo il pestaggio era scattata pure una rapina in piazza Statuto ai danni di una coppia di fidanzati. Andando ulteriormente a ritroso, già dal 2013 emergono a suo carico aggressioni, rapine e spaccio di stupefacenti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.C.