I veleni di villa Miari L’ex sindaco querela

L'ex sindaco querela il sindaco per diffamazione. Continuano le scosse di assestamento dopo il terremoto provocato nei giorni scorsi dal messaggio “anonimo” con insulti ed accuse di mala-gestione finanziaria alla giunta di Franco Balzi inviato da un cittadino nei giorni scorsi. Chi aveva scritto quel messaggio anonimo, che anonimo non è più, in riferimento al doppio pagamento effettuato all’azienda edile Sice che aveva effettuato lavori a Villa Miari, aveva tirato in ballo la gestione dell'ex sindaco Piero Menegozzo per datare l'inizio della questione. Balzi, nella lunga replica che aveva dedicato al messaggio, aveva chiarito: «È sbagliato trovare responsabilità politiche, ma se proprio bisogna farlo la vicenda è iniziata durante l'amministrazione di Terelisa Dall'Alba». Ed è proprio quest'ultima che, chiamata direttamente in causa, replica denunciando per diffamazione Balzi attraverso l'avvocato Andrea Blasi: «Durante il mio mandato di sindaco di Santorso, conclusosi nella primavera del 2004, non sono mai venuta a conoscenza di alcuna cessione del credito della ditta Sice a favore di Veneto Banca da parte degli uffici comunali – precisa l'ex sindaca-. La circostanza è emersa dopo avevo finito da tempo il mio mandato. Dalla documentazione, la diffida della banca è del 2005. In più, sono stata informata solo nell'agosto del 2015 con la lettera protocollata 10611». Ma non finisce qui: «Tra i pagamenti contestati dalla banca, uno solo è stato effettuato nel periodo di impegno come sindaco e lo stesso è comunque confluito nei conti di Veneto Banca (istituto cessionario del credito), quindi nessun danno erariale può in alcun modo essere attribuito alla medesima – conclude Dall'Alba-. È noto che le questioni relative ai mandati di pagamento sono di natura strettamente tecnica e di competenza dell’ufficio comunale a ciò preposto. Attribuirmi una responsabilità, oltre che fuorviante, getta discredito nei confronti di una persona che per molti anni si è spesa a favore della propria comunità di appartenenza e che tuttora è membra attiva di molteplici associazioni di volontariato». Ecco, quindi, un nuovo capitolo di una vicenda che sembra destinata a trascinarsi a lungo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

K.Z.