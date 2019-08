Cavo teso tra alberi I motociclisti di nuovo nel mirino

Un cavo teso tra gli alberi, in una zona boschiva di Santorso, area del Summano, ad altezza di pneumatico di gomma. E subito riesplode la polemica tra i centauri e chi tende queste trappole che qualcuno non esita a definire “assassine” anche se, in questo caso, non ci sarebbero stati danni a persone o mezzi. La segnalazione arriva dall’associazione “Escursionisti su ruote Veneto” che tutela non solo i bikers ma anche i ciclisti che si avventurano sui sentieri collinari e montani. L’episodio orsiano fa seguito a quello ben più grave, almeno negli esiti, accaduto sul monte Enna in aprile: a rischiare grosso fu un quarantenne thienese, salito a monte Enna. Il filo di ferro era ben teso e l’uomo, che stava affrontando il sentieri a discreta velocità, non ha fatto a tempo ad accorgersene e si è ritrovato a terra, con ferite al collo e alla spalla oltre a contusioni per la caduta. Se la cavò con pochi giorni di prognosi ma rischiò veramente di lasciarci il collo, tanto che uno dei portavoce dell’associazione propose addirittura di istituire delle ronde sui sentieri, con volontari pronti a mettersi a disposizione per presidiare i punti insidiosi. D’altronde le forze dell’ordine fanno sapere che per loro è impossibile sorvegliare un territorio montano e collinare così vasto. Filo spinato ad altezza di collo venne scoperto e fotografato, sempre ad aprile, da un escursionista in mountain bike al Cerbaro del Tretto, area dove in passato furono trovati chiodi e tagliole. Il sospetto cadde sui bracconieri, per i quali la stagione venatoria è sempre in corso, che vedono i bikers come un pericolo per la selvaggina. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.SAR.