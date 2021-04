Roggia Caveggiara esondata: «Troppi ritardi». Arriva la denuncia

Gli allagamenti di inizio dicembre, a seguito della piena della roggia Caveggiara, hanno causato danni per oltre un milione fra Torri di Quartesolo e Settecà e ora i residenti vogliono vederci chiaro. Quattro di loro, in rappresentanza di 150 famiglie, hanno presentato un esposto denuncia in procura, per accertare le responsabilità di quanto è accaduto fra il 6 e il 7 dicembre e ottenere i risarcimenti.

Indice puntato sul Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneto, accusato di non aver fatto le necessarie azioni di manutenzione, ma anche sul Comune di Torri di Quartesolo incolpato di aver fatto scattare l'allarme quando ormai già l'acqua scorreva impetuosa lungo le strade dei quartieri.