Un vertice per limitare i danni del maltempo

Individuare le opere strategiche per ridurre al minimo gli effetti e i danni provocati dalle bombe d'acqua in paese. È uno degli obiettivi emersi ieri in municipio a Piovene Rocchette, nel corso di un vertice dedicato alla grave ondata di maltempo che ha colpito il territorio comunale il 31 luglio scorso. Al summit convocato dal Comune, al quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia, di Viacqua, del consorzio di bonifica Alta pianura veneta e dell'Unità organizzativa forestale ovest, era presente anche il consigliere regionale della Lega Maurizio Colman. «Credo che oltre agli interventi che ci sono stati prospettati dai singoli enti competenti, si debba procedere con uno studio idraulico approfondito, che faccia capire quali possono essere le opere strategiche per mettere in sicurezza l'abitato – sono state le parole di Colman al termine della riunione in municipio -. Un lavoro di questo tipo rappresenta una condizione fondamentale per poter dialogare con la Regione del Veneto che, per contro, saprà di sicuro essere vicino in modo concreto al Comune di Piovene Rocchette». •

MA.CA.