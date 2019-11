PIOVENE ROCCHETTE. Ventuno venetisti finiscono davanti al giudice per essersi opposti all'autorità. Si erano opposti con violenza allo sfratto dall’abitazione di via Levà 58, a Piovene Rocchette, che non era più di loro proprietà e che, pertanto, occupavano in maniera arbitraria. I fratelli Denis, Loris e Silvia Spezzapria sono stati rinviati a giudizio per invasione di edificio assieme ad altri 18 venetisti appartenenti al sedicente “Comitato liberazione nazionale veneto” (Clnv).