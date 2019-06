Sfilata e memoria fra marinai d’Italia del “San Marco”

Marinai da tutta Italia riuniti a Piovene Rocchette per il 4° raduno del Battaglione San Marco. È stata una giornata di incontri e ricordi per i membri del Gruppo Marinai Piovene Rocchette e la sezione aggregata di Schio che hanno fatto gli onori di casa accogliendo in paese rappresentanze provenienti da Sicilia, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. «Il raduno ha visto una sessantina di partecipanti - spiegano Mauro Eberle, presidente del Gruppo Marinai di Piovene Rocchette e il socio Mario Bardella ex marò del Battaglione San Marco -. La sfilata per le vie del paese è culminata con la deposizione di una corona di alloro e la lettura della preghiera del marinaio scritta da Antonio Fogazzaro davanti al monumento ai marinai». La cerimonia è proseguita con lo scambio dei “crest”, i simboli identificativi dei gruppi e delle navi delle varie rappresentanze e il dono del libro dedicato al tenente di vascello Andrea Bafile, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, scritto da Marta, figlia del socio commilitone del gruppo di Piovene, Severino Pasqual. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.P.