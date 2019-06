Granatieri sul Cengio per l’omaggio ai caduti

Dapprima, a Cogollo, l’onore reso ai caduti e il rito della messa; poi, l’annuale pellegrinaggio ai piedi della cima e sullo sperone su cui poggia la cappella votiva. Sono state le due fasi in cui si è svolto il 103° anniversario di una battaglia divenuta epica soprattutto per i Granatieri di Sardegna delle sezioni del Veneto e del centro-nord d’Italia, presenti con le loro caratteristiche colonnelle. Proprio a Cogollo, Giancarlo Busin, presidente regionale e segretario generale dell’associazione, da poco insignito del cavalierato per l’opera svolta nel tenere pulita e in ordine la Zona Sacra, ricordando la cittadinanza onoraria concessa nel 2016 dal Comune al I Btg Cengio, ha chiesto che la stessa sia data anche al II Btg, per suggellare il patto che lega la cittadinanza cogollese con chi ha aspramente combattuto sulla montagna- simbolo della brigata dai bianchi alamari.Sul Cengio l’ alzabandiera e la sfilata sulle note della banda cittadina. Mentre il sindaco Piergildo Capovilla ha onorato tanti soldati, morti per la libertà, a colpire i presenti è stata la lettura di una missiva giunta dalla Francia e inviata da Isabel, pronipote del granatiere Gildo Tonnellotto, di Cittadella, i cui resti mortali sono stati rinvenuti da degli alpinisti proprio sul Cengio, assieme alla piastrina. «Resti del bisnonno che sono stati devotamente raccolti, prima di una onorata sepoltura». Nell’orazione ufficiale, il gen. di brigata Bruno Garassino ha ripercorso i combattimenti della Strafexpedition austroungarica, tra il 19 maggio e il 3 giugno 1916. «Erano 6 mila i granatieri presenti qui, su un fronte di 16 km. Se ne salvarono solo 1.300 mila. Gli ultimi granatieri si trovarono senza più armi, senza viveri. Rendiamo onore a questi giovani. Il loro sangue ha reso sacro questo suolo e deve essere un monito per le nuove generazioni che devono difendere una libertà così fortemente conquistata». Poi, l’estremo omaggio al memoriale dedicato alle 7 medaglie d’oro, i cui nomi sono riecheggiati tra le rocce: Ugo Bignami, Teodoro Capocci, Federico Morozzo, Nicola Nisco, Alfonso Samoggia, Carlo e Giovanni Stuparich. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Matteo Filosofo