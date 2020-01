Fumo nelle case: «Falò autorizzati»

Il fumo dei falò invade le case di Via Perale e della Cartiera Rossi. La gente protesta, ma invano, dato che tutto sembra essere autorizzato. È quanto sta avvenendo in località “Ponte Cartiera”, tra Arsiero e Velo d’Astico, dove in questi giorni, per più volte, sull’alveo del torrente Posina è stata bruciata una gran massa di sterpaglie, con una serie di falò accesi sulla riva destra, provocando il diffondersi nella zona di un fumo fastidioso, che ha provocato alcune proteste degli abitanti, arrivate anche in Comune. «In verità – dice l’assessore ai lavori pubblici Luciano Martini – il Comune non c’entra per niente, dato che a commissionare i lavori di pulizia dell’alveo è stata la Regione Veneto, affidando l’incarico all’Impresa Veneto Agricoltura. In più, ci risulta che la Regione abbia autorizzato la ditta all’abbruciamento dei residui vegetali che, cresciuti sulle rive, rendono pericoloso il fluire del fiume». Gli interventi di pulizia dell’alveo, con abbruciamento di sterpaglie, sono autorizzati dalla Regione e eseguiti da Agenzia Veneto. Ad oggi la Regione non ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Chiarimenti che non sopiscono, però, le proteste, come quelle di Giuseppe Sbalchiero, che paventa il pericolo di incendi, il diffondersi nell’aria di sostanze tossiche per la salute e la disparità di trattamento con chi viene punito per aver bruciato gli sterpi nei campi o il divieto di circolare a Vicenza con auto euro sei. «Si tratta – chiarisce sempre l’assessore Martini – di un abbruciamento controllato: da un lato c’è l’acqua del torrente, dall’altro un argine di calcestruzzo alto alcuni metri. I falò si trovano nel mezzo, sono quindi sicuri e finora la Regione non ha emesso alcun allarme-siccità. Tutto, quindi, è in regola». Intanto, anche sulla riva sinistra del Posina, tutto è pronto per gli ennesimi falò, dato che la sterpaglia è già stata tagliata e disposta per essere incenerita. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni M. Filosofo