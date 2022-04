Piazza-giardino e Comando. Il Pnrr cambia volto al centro

Il nuovo comando dei vigili alle ex scuole Marconi, la riqualificazione di piazza Statuto con una parte destinata a giardino, l’ampliamento del centro civico di Santissima Trinità. Opere che ora trovano conferma grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): 5 milioni, per la precisione, sbloccati a favore del Comune nell’ambito del bando per la rigenerazione urbana. I progetti inseriti nel libro dei sogni diventano così realtà a Schio che in questo modo rifà il look al centro grazie ai fondi in arrivo dall’Europa. Il termine per la conclusione degli interventi è quello del 2026, ma l’Amministrazione confida in tempi molto più brevi per portare a compimento le opere.

I fondi. «È stata una battaglia». Il sindaco Valter Orsi non nasconde il tortuoso percorso che ha permesso di raggiungere l’obiettivo, tra criteri dei bandi che avvantaggiavano altre zone del Paese e la lotta dei sindaci con l’Anci Veneto per portare a casa i denari. Missione compiuta, in ogni caso: alla fine il governo ha rifinanziato il bando e a Schio arrivano 5 milioni di euro. Archiviate le tensioni, ora è il tempo di rimboccarsi le maniche e di mettersi al lavoro, anche se il Comune non si è mai fermato nella programmazione e nella progettazione degli interventi. All’orizzonte si profila così un rinnovamento del quadrante che comprende piazza Statuto e l’immobile delle ex scuole “Marconi”. «Per quanto riguarda la piazza, il progetto tecnico economico è già stato presentato - conferma Orsi - Ora siamo alla fase del progetto definitivo e il fatto di arrivare verso la metà dell’anno prossimo alla cantierizzazione è un’ipotesi realistica. La durata dei lavori è stimata in circa un anno, quindi riusciremo entro la fine del mio mandato a consegnare anche questa nuova piazza alla città». L’intervento, del valore di circa 1,3 milioni di euro, prevede la realizzazione, di fronte al municipio, di un ampio spazio verde al centro del quale, in mezzo ad una fontana, sarà posta la statua in bronzo di Alessandro Rossi ora collocata al Giardino Jacquard. Gli stalli per la sosta scenderanno da 90 a 70 con la possibilità di trasformare la piazza, in un secondo momento, in un’area totalmente pedonale; saranno eliminati i posti riservati a sindaco, giunta e consiglieri. Sistemazione in vista anche per la pavimentazione: alla fine si otterrà un effetto “tessuto”, che assieme alla fontana e alla statua di Rossi richiameranno la tradizione laniera cittadina.

L’ex scuola. Grazie ai fondi Pnrr trova conferma anche un’ipotesi accarezzata da tempo dal Comune: quella del comando della polizia locale nell’ex scuola “Marconi”. Investendo tre milioni di euro, nell’ala destra dello stabile troverà dunque casa il consorzio di polizia locale “Alto Vicentino”. L’ala sinistra diventerà invece una “casa delle associazioni”, con le sedi di diversi gruppi operanti in città e la possibilità di utilizzare l’aula magna al primo piano per il consiglio di quartiere del centro. «Abbiamo già le valutazioni, tra cui quella della Soprintendenza - continua il sindaco -. Dobbiamo affidare la redazione del progetto esecutivo, poi potremo partire con le procedure di gara. Sulla scuola non abbiamo mai mollato: farsi trovare pronti e soprattutto aver saputo lottare ci ha premiati. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti». Altri 220 mila euro serviranno per l’ampliamento del centro civico di Ss. Trinità: il Comune è pronto per assegnare i lavori, durata stimata 7-8 mesi.