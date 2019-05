«Ospedale, è ora di scendere in piazza

Metti un venerdì mattina a Chiuppano che cambia le sorti dell'Ulss 7. O no? Dopo la dichiarazione del sindaco di Thiene Casarotto, che ha aperto ad un’unica azienda sanitaria provinciale, i quattro candidati sindaci di Schio si dividono. Se Marco Vantin del Movimento Cinque Stelle e Valter Orsi, sindaco uscente alla guida di una squadra di civiche, sono furibondi e Leonardo Dalla Vecchia, Pd supportato da altre quattro civiche, gongola dopo essere stato il primo a promotore della raccolta firme per convergere sul Vicenza, Ilenia Tisato (Lega, Siamo Veneto e civiche) prende tempo, probabilmente per non infastidire i vertici regionali. E proprio da Vantin parte la chiamata alle armi: «Scendiamo in piazza – attacca- A Venezia, Santorso, non importa dove ma dobbiamo far sentire la nostra voce. Lo dico anche ai miei sfidanti. Non è più il tempo delle parole e delle beghe politiche come quella dell’Ulss. A chi importa di Vicenza o Bassano? L’unica cosa che interessa davvero è di non perdere i servizi. Vedrò presto le schede per capire la situazione. Sappiamo bene che Bassano conta più dell'Alto Vicentino ma la sanità non deve essere fatta in base al peso politico. In tutta la Regione è stata fatta una riforma dirigenziale, non abbiamo cambiato gli ospedali. È uno scandalo che l'azienda zero abbia utili e gli ospedali siano senza soldi. La Lega deve finire di raccontare “palle”: dicono che non cambia niente e poi ci ritroviamo in questa situazione. Predicano l'autonomia da Roma, ma poi accentrano a Venezia. Un solo medico al pronto soccorso e forse ci tolgono anche l'emodinamica. I servizi devono rimanere sul territorio». Orsi precisa subito che «non sono d'accordo con Casarotto. Il suo è stato uno sfogo non discusso in precedenza. Se andiamo a vedere i servizi territoriali, con le schede approvate un anno fa, è evidente che la suddivisione dell’Ulss e la dimensione ridotta ci hanno permesso di mantenere i servizi. Ho chiesto le dimissioni dell'assessore regionale Manuela Lanzarin e del dg Bortolo Simoni. Il motivo? Abbiamo sempre portato avanti correttamente la discussione sull’organizzazione sanitaria, con la massima disponibilità. Sapevamo che c’erano assestamenti da fare ed abbiamo avanzato le nostre richieste per i primariati di otorino ed urologia, utili al territorio ma anche ai conti dell'Ulss, con tanti che vengono a Santorso per farsi curare. Dopo l’alzata di scudi dell'elettorato bassanese, siamo rimasti allibiti da quello che è successo, con la corsa alle modifiche, su una questione che non può essere politica». Dalla Vecchia è nella posizione di chi, dalla sponda del fiume, sta osservando i corpi dei nemici trasportati dalla corrente: «Che la situazione fosse grave già lo sapevamo – ricorda-. La nostra raccolta firme per chiedere l’unica Ulss è partita proprio per questo. Ora c’è un’evidente competizione tra territori. Il problema? Non esiste un ospedale “hub”, che potrebbe essere quello vicentino, ma due centri simili. Il Pd aveva espresso da sempre le sue preoccupazioni per l'incorporazione con Bassano ma l'unica via per preservare i servizi sanitari è quella di stare con Vicenza. La battaglia non va fatta sui primariati ma sui servizi territoriali. Adesso i sindaci sono d'accordo con noi? Ne siamo contenti». Tisato, in piazza come i suoi “colleghi”, alla domanda prima fa il gesto di chiudersi la bocca con una cerniera zip, poi si limita a dire quanto ha già riferito in passato: «Faremo il massimo per il territorio e per tutelare i cittadini di Schio. Le schede? Nessuno le ha viste, chi le ha? Quando le avrò studiate, potrò dire qualcosa». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

