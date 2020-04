Nonna Pasquina di epidemie e guerre ne ha passate parecchie e se le è tutte messe alle spalle con un sorriso ed un’annusata di tabacco, suo unico vizio, se tale si può chiamare alla sua veneranda età.

Il suo vero nome è Lucia Soliman ed è nata il 17 aprile 1911, nel giorno di Pasqua. Da lì il soprannome con cui molti la conoscono. Quando era una bimba dovette affrontare le insidie di una guerra e dell’influenza spagnola.

È stata operaia alla Lanerossi, si sposò, ebbe un figlio, rimase vedova, si scontrò con un altro tragico conflitto mondiale. Nella sua esistenza ha visto sei papi, la monarchia e tante repubbliche, l’allunaggio, l’11 settembre, la Sars, per restare in tema di contagi ed ora il coronovavirus, che non ha risparmiato la casa di riposo di via Baratto in cui è ospite da tempo.

Ma lei sta bene, si muove con la carrozzina e ieri si è collegata in videochiamata con i parenti, in primis il figlio e la nipote, viste le restrizioni per l’emergenza sanitaria.

Pasquina è sicuramente la “meno giovane” di Schio ma rischia di esserlo anche a livello territoriale ben maggiore. Secondo Luigino Ingrosso dell’associazione Giustitalia di cui lei è socia onoraria, potrebbe esserlo anche del Veneto.

Mauro Sartori