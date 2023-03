Malore in casa sul divano. Muore davanti alla moglie

Un malore improvviso, un attacco di cuore che non gli ha lasciato scampo. A casa sua, mentre era seduto sul divano, con a fianco la moglie. È stato stroncato da un infarto Michele Scatigna, 60 anni, nella sua abitazione di Magrè, in via Brescia. La tragedia è avvenuta in pochissimi istanti, domenica sera.

Inutile ogni tentativo di rianimazione, da parte degli operatori del Suem e del medico del 118 intervenuti d’urgenza: hanno attuato ogni manovra possibile, anche con un defibrillatore, ma ormai non c’era più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere sotto gli occhi della moglie Laura.

Era una persona conosciuta a Schio e ne Triveneto

Persona molto conosciuta a Schio, ma anche nel Triveneto per la sua attività lavorativa, il 60enne era da circa un anno direttore dell’ufficio postale di Torrebelvicino dove era giunto dopo una lunga carriera. Stimato professionista, aveva ricoperto vari incarichi di prestigio con attività nel Vicentino ma anche in altre province del nord Italia.

La tragedia è avvenuta dopo cena. Si era adagiato sul divano per guardare la televisione, ma verso le 23 è stato colto da un malore improvviso. Non ha avuto nemmeno il tempo di chiedere aiuto, perché ha perso i sensi.

Inutili i soccorsi del personale del Suem

La moglie ha subito cercato di prestargli i primi soccorsi e, nell’immediatezza dell’accaduto, è stato chiesto anche l’intervento di un’ambulanza. Al loro arrivo i soccorritori si sono prodigati in ogni modo, ma non sono riusciti a rianimarlo.

Molto apprezzato per le sue qualità professionali e per le sue doti umane, Scatigna, che era un grande appassionato di motori, aveva iniziato la sua carriera dal basso, approcciandosi alla professione fin da subito con grande impegno. Dopo aver mosso i primi passi con incarichi minori, era riuscito a farsi strada in Poste Italiane fino a diventare referente del nordest per la pubblica amministrazione e le imprese nel settore finanziario, seguendo un comprensorio vasto da Venezia al Trentino e al Friuli Venezia Giulia. Era stato direttore di Poste Impresa a Thiene, per le attività con partite Iva, e aveva lavorato un anno in sede centrale a Schio per poi arrivare, in qualità di direttore, all’ufficio postale di Torrebelvicino.

Una famiglia, la sua, ben radicata nell’ambito legato al servizio postale. Sua mamma Madia Moro è stata per lunghi anni direttrice facente funzione nella storica sede centrale di via Romana Rompato a Schio, prima del trasferimento degli uffici nell’attuale sede di via XX Settembre. E suo fratello, Erasmo, ricopre il ruolo di direttore provinciale a Trieste per Poste Italiane.

Il dolore della comunità che lo conosceva molto bene

La notizia della scomparsa di Scatigna ha lasciato nel dolore le tante persone che per lavoro, o per altri motivi non legati alla sua professione, lo conoscevano. Le dipendenti dell’ufficio postale di Torrebelvicino, ieri, erano sconvolte dopo aver appreso quanto accaduto. Un dolore profondo al punto da non riuscire nemmeno a parlare. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Torrebelvicino. «Siamo addolorati, quanto accaduto ci ha colti tutti di sorpresa - ha detto il primo cittadino turritano, Emanuele Boscoscuro -. Era arrivato a maggio dello scorso anno nel nostro comune come direttore dell’ufficio postale e abbiamo, fin da subito, instaurato ottimi rapporti di collaborazione. Una persona estremamente gentile, cordiale e disponibile. Siamo vicini alla famiglia».

Michele Scatigna lascia la moglie Laura e il figlio Gianmarco, la mamma Madia e il fratello Erasmo con la moglie Giusy e il figlio Alessandro oltre a numerosi altri parenti. Il funerale è previsto domani mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Magrè.