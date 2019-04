Violento scontro fra auto Molina in tilt

Nuovo incidente in via Vittorio Veneto sulla strada per Molina: «La Provincia metta in sicurezza la Sp 48». Duro intervento dell’assessore maladense Moreno Marsetti dopo lo scontro frontale che ieri ha tenuto in scacco la viabilità tra Malo e l’autostrada per cinque ore. Alle 11.30, infatti, per cause al vaglio della polizia locale di Malo e Monte di Malo della comandante Nadia Fochesato, una Fiat Multipla condotta da D.L. 68 anni di San Zenone degli Ezzelini ha invaso la corsia opposta mentre arrivava la Hyundai di F.A. 54 anni di Noventa Padovana. Il botto ha proiettato le auto nel fosso. Miracolosamente illesi i due conducenti. «È uno snodo cruciale -spiega Marsetti-. Metterlo in sicurezza è una priorità». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

K.Z.