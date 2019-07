Variante di Vallugana Respinto il ricorso

Il Tar del Lazio respinge il ricorso del Covepa contro la variante di Vallugana di Malo della Superstrada pedemontana veneta. Il giudice ha esaminato le motivazioni presentate dal Comitato veneto per la pedemontana alternativa, rigettando il ricorso. La variante, approvata dalla Regione come non sostanziale dopo aver sentito i ministeri dell'Ambiente, dei Trasporti e dei Beni culturali, permette di usare la galleria di servizio, riservata in origine ai mezzi di soccorso, per portare all'esterno il materiale scavato nel tunnel principale. La soluzione era stata adottata per poter rispettare le tempistiche dell'opera dopo che il cantiere di San Tomio era stato posto sotto sequestro in seguito alla morte dell'escavatorista Sebastiano La Ganga. Il Covepa aveva contestato molti aspetti della variante al progetto esecutivo, sottolineando, tra le altre cose, che essa avrebbe portato più inquinamento nell'area e che non c'era stata una relativa verifica sull'impatto ambientale. Il giudice del Tar aveva precisato, tra i vari punti, che con il transito in galleria dei mezzi le emissioni risultano inferiori ai limiti di legge e che la variante è funzionale a ridurre i tempi di realizzazione dell'opera principale e quindi anche i relativi disagi. Secondo il giudice, poi, la variante non apporta modifiche sostanziali all'opera principale e per questo non è necessaria un'altra valutazione di impatto ambientale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.CA.