Strada per Molina L’ira dei residenti «Malati di traffico»

«Non riusciamo più a mettere il naso fuori di casa. Il traffico ci rende la vita impossibile. O l’amministrazione comunale interviene imponendo divieti come in molte città italiane, oppure ci tuteleremo in sede civile». Filippo Arena abita nella trafficata via Vittorio Veneto, l’arteria quasi tutta rettilinea che dalla rotatoria delle “quattro strade” porta verso Molina. Nel 2006 si formò un comitato spontaneo con una raccolta di firme in calce ad un esposto che chiedeva soluzioni al problema. «Molti di quelli che firmarono allora, visto che non si muoveva nulla, hanno cambiato residenza. Ma noi continuiamo a vivere qui e sono arrivato al punto che, per andare in giardino, metto la mascherina». La questione è che le “quattro strade“ sono uno snodo cruciale della viabilità dell’Alto vicentino, in direzione Vicenza, Schio e Thiene. E molti mezzi pesanti la utilizzano per raggiungere appunto il territorio thienese ma anche le attività presenti nella zona artigianale di Molina. Gli incidenti sono all’ordine del giorno, qualcuno anche grave. Arena una soluzione in prospettiva ce l’avrebbe: «La Regione Veneto dovrebbe obbligare i camion ad utilizzare la Pedemontana veneta, non appena sarà aperto il tratto Malo - Breganze. Così il traffico tornerebbe a livelli più consoni». Nel 2006 il comitato chiamò in causa la Provincia che rimpallò tuttavia ogni responsabilità sull’ente comunale maladense e all’Arpav per eventuali verifiche sulle condizioni di inquinamento dell’area. «In 13 anni le cose, se sono cambiate, non sono state in meglio, sia ben chiaro», sospira Arena che auspica «un intervento concreto e prioritario per migliorare la qualità dell’aria nella periferia maladense, a beneficio di tutti». Nel documento inviato in municipio il firmatario parla di «un accorato grido d’aiuto tale da intercettare le vostre coscienze. Auspico una convocazione straordinaria di un consiglio comunale su tale tema, firmato da tutti i consiglieri come assunzione necessaria di responsabilità collettiva in difesa della salute e della sicurezza dei cittadini di Malo». Dopo aver lodato gli amministratori per il loro impegno a favore della comunità, Arena conclude con una bordata: «Questa interpellanza non esclude eventuali azioni di interesse e tutela propria a tutela del nucleo familiare, nel cui interesse scrivo». Il documento è stato spedito a sindaco, assessori e consiglieri nello scorso fine settimana. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Sartori