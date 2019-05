Pedemontana Protesta al cantiere di Vallugana

Una cinquantina di manifestanti si è ritrovata ieri al capitello di Vallugana con Covepa, il comitato Veneto per la Pedemontana alternativa. La manifestazione “Sgonfiamo le gomme a chi minaccia e intimorisce” è iniziata alle 17.30 per terminare poco dopo 19 sotto la pioggia. L'iniziativa è stata organizzata dai comitati e residenti soprattutto per protestare contro la recente iniziativa di Sis, che ha proposto indennizzi per 400 mila euro ai residenti per cambiare gli infissi o addirittura per trasferirsi per un anno. Presenti carabinieri e polizia a protezione del cantiere di località Covolo, dove la galleria di soccorso viene utilizzata per velocizzare lo scavo del tunnel Malo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

K.Z.