Le strade colabrodo provocano la protesta

In alcuni punti il pericolo è grande: un ciclista o un centauro potrebbero cadere a terra, mentre un'automobilista potrebbe riportare seri danni alla propria auto. Sono le buche che si sono formate a Malo lungo via Vittorio Veneto, crateri profondi anche alcuni centimetri, che in alcuni punti si susseguono a poca distanza l'uno dall'altro. La situazione è stata evidenziata anche con un post su Facebook, che in breve ha raccolto decine di commenti, corredati in alcuni casi da altre foto di buche in paese. Il fenomeno, infatti, interesserebbe anche via Braglio, via Monte Ortigara e la strada provinciale 46, verso San Tomio. Il problema,p è legato anche alle precipitazioni continue dei giorni scorsi; la pioggia, cadendo incessantemente per intere giornate, ha provocato l'erosione dell'asfalto con la conseguente formazione delle buche. Una situazione molto pericolosa: crateri e avvallamenti possono causare non solo danni rilevanti alle sospensioni dei veicoli, ma addirittura gravi incidenti nel caso del passaggio di ciclisti o motociclisti. Sulla questione è intervenuto, sempre su Facebook, l'assessore ai lavori pubblici Roberto Danieli. «Via Vittorio Veneto e la rotatoria “dell'India” a San Tomio sono di competenza della Provincia - ha sottolineato l'esponente della giunta comunale -. Il problema sarà sicuramente evidenziato dal Comune agli uffici preposti. Voglio anche dire che siamo a conoscenza di tantissime strade da asfaltare in tutto il territorio di Malo, ma è altrettanto vero che alle frazioni sono state assegnate diverse asfaltature, ogni anno, in questi quattro anni. In questi giorni sono stati finanziati altri lavori per 180 mila euro, ma sicuramente non saranno sufficienti per andare incontro a tutte le esigenze». Qualcuno, tra i commenti, ha evidenziato anche la necessità di interventi ai marciapiedi in paese. «Questa amministrazione ha già iniziato da alcuni anni a sistemare alcuni tratti di marciapiede, provvedendo anche all'abbattimento delle barriere architettoniche, cosa mai fatta negli ultimi vent'anni - ha spiegato Danieli -. In base alle risorse, procederemo con altri interventi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Carollo