Lavoratori irregolari Scatta la denuncia

Costretti a lavorare fino a 15 ore in una giornata per distribuire volantini, per un salario variabile fra i 30 e i 50 euro al giorno, avevano a disposizione biciclette fornite dall’organizzazione, ma senza il riconoscimento dei diritti fondamentali, quali riposo settimanale, malattia retribuita e ferie. La Guardia di Finanza di Egna ha smascherato un’organizzazione che faceva capo ad una ditta individuale con sede a Malo, che aveva reclutato un numero importante di lavoratori irregolari, principalmente di provenienza pakistana e indiana. È scattata così la denuncia nei confronti del titolare, un cittadino di origine indiana, che aveva messo a punto un vero e proprio sistema di caporalato, con 82 lavoratori coinvolti. Gli addetti, privi di mezzi di sussistenza alternativi, erano costretti a lavorare sotto stretta sorveglianza dal momento che a ognuno di loro veniva assegnata una zona di distribuzione prestabilita e ogni suo movimento veniva poi controllato attraverso un sistema Gps. L’indagine ha preso le mosse dal monitoraggio di alcuni lavoratori, tutti stranieri, impiegati nella consegna di volantini pubblicitari “porta a porta” nella Bassa Atesina e in altre zone della provincia di Bolzano e di Trento. Gli accertamenti hanno permesso di risalire a un’impresa individuale che aveva messo in luce soprattutto una grande capacità di organizzazione. I lavoratori venivano reclutati, principalmente, nella zona di Trento e trasportati sui luoghi di lavoro, situati in tutto il Trentino Alto-Adige. • © RIPRODUZIONE RISERVATA