L’Epifania del comitato al cantiere di Vallugana

Torna anche quest'anno, a Malo, l'incontro per celebrare l'Epifania della terra ai cantieri della Superstrada pedemontana veneta. Il Coordinamento veneto Pedemontana alternativa ha organizzato l'evento, assieme agli esponenti del comitato Vallugana, che riunisce molti residenti della zona, per lunedì, a partire dalle 16, in un'area in via Tirondolo, in località Vallugana. La zona individuata per ospitare l'incontro si trova proprio all'esterno del cantiere della galleria di sicurezza dell'infrastruttura. «Celebreremo l'Epifania in una terra violentata nelle sue viscere – sottolineano i portavoce del Covepa Matilde Cortese, Massimo Follesa ed Elvio Gatto -. Saremo accolti da una comunità forte, ma colpita da una strada che calpesta la vita degli uomini, delle donne e dei loro figli». All'incontro parteciperà anche don Albino Bizzotto di Beati i costruttori di pace. Nel frattempo, il governatore del Veneto Luca Zaia ha confermato come entro il 31 dicembre 2020 sarà inaugurata la Pedemontana, ad eccezione dei sei chilometri della galleria di Malo, rimasta a lungo sotto sequestro e i cui tempi di realizzazione si sono dilatati e non sono per il momento certi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.CA.