«I residenti di Vallugana un esempio anti-soprusi»

«Gli stoici cittadini di Vallugana, vittime dell’arroganza del consorzio Sis e della Regione, sono riusciti ad affermare il loro diritto alla salute». È quanto dichiarano i consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020 Piero Ruzzante (Liberi e uguali), Patrizia Bartelle (Italia in comune) e Cristina Guarda (Civica per il Veneto) in merito all’ordinanza del sindaco di Malo Paola Lain sul cantiere della Pedemontana. «Questi cittadini ci stanno insegnando a non piegare il capo, riconoscendo i soprusi e denunciandoli, perché le istituzioni non possono essere a servizio dei potenti - dicono i consiglieri -. Per il caso Pedemontana, nonostante due incidenti mortali ed altri strutturali, sequestri, indagini e denunce, la Giunta leghista ha continuato imperterrita a difendere l’operato irregolare del consorzio Sis e ad ignorare i veneti che alzano il capo. Stiamo agendo per far capire che la politica è chiamata ad agire in protezione di tutti i cittadini. Sogniamo un Veneto dove questi cittadini non siano presi di mira dalla politica come antagonisti da zittire, ma come persone portatrici di diritti». •

MA.CA.