Lavori agli sgoccioli La Direttissima ha nuove barriere

Sono ormai giunti a buon punto gli interventi di sicurezza in due tratti della strada provinciale 64, l’arteria, detta “Direttissima”, che in 10 chilometri collega Arsiero con Tonezza, per poi inoltrarsi verso l’altopiano dei Fiorentini. Entro pochi giorni verranno completati i lavori di posa dei nuovi guardrail, che hanno richiesto il potenziamento o, in alcuni casi, addirittura il rifacimento dei muri di sostegno della carreggiata a valle. Questi, in più punti, non erano in grado di poter accogliere l’ancoraggio delle barriere metalliche in sostituzione delle precedenti che, anche per la crescita del piano stradale più volte asfaltato, si erano pericolosamente ridotte di altezza, vanificando la possibilità di contenere l’urto dei mezzi in transito. In questi ultimi mesi si è lavorato in due specifici cantieri, realizzando la messa in sicurezza della Sp 64 per 470 metri quasi alle porte di Tonezza, e per un chilometro e mezzo da Tonezza all’altopiano. «I due interventi - spiega Magda Dellai, presidente di Vi.abilità, la società che gestisce la rete stradale per conto della Provincia - sono finanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e fanno parte di un pacchetto di opere da realizzare, anche su altre strade provinciali, per un totale di 800 mila euro. Si tratta sempre di arterie montane, quanto mai bisognose di manutenzione soprattutto in un tempo in cui la crisi economica ha di molto ridotto il traffico per la montagna. Ecco che, in tale frangente, proprio una migliore viabilità può concorrere all’importante rilancio del turismo montano e della conseguente economia di territori che più di altri richiedono cure continue e straordinarie e attenzioni mirate». L’operazione in atto sulla Sp 64, e ormai giunta a conclusione, non rimarrà unica. «Questo intervento, di per sé molto corposo e oneroso - assicura Giorgio Santini, che è consigliere provinciale delegato alla viabilità - sarà seguito da altri cantieri, per mettere in sicurezza, con ulteriori finanziamenti, l’intera arteria: da Arsiero a Tonezza, fino ai Fiorentini. È un piano progettuale che impegna la nostra Provincia, decisa ad andare fino in fondo per risolvere gli annosi e ripetuti problemi che periodicamente assillano tale tracciato». Quanto si sta facendo, e l’obiettivo dichiarato di questo impegno pluriennale, con successivi step di difesa spondale, vengono molto apprezzati dal neosindaco Franco Bertagnoli, da poco insediatosi alla guida del Comune. «Io ringrazio Vi.abilità - afferma - per questi lavori, di cui ho preso visione soprattutto in queste ultime settimane, e per l’occhio di riguardo riservato al nostro paese, e al presente e al futuro della nostra economia. Ci auguriamo che tale attenzione possa davvero continuare, perché la Direttissima per Arsiero, e la sua prosecuzione verso nord e il vicino Trentino, sono quanto mai imprescindibili per la nostra gente e per l’attrattiva turistica estiva e invernale». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Matteo Filosofo