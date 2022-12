Ha trovato un nuovo linguaggio. Premiato il coraggio di mamma Laura

«I tecnici aiutano a individuare il problema, ma l'anima fa il resto». Può essere sintetizzata con questa sua frase, l'esperienza di Laura Baldisserotto, una mamma che ha lottato con tutte le sue forze per dare un futuro migliore al figlio. La sua è una delle storie di vita premiate nei giorni scorsi a Malo, in sala consiliare, nella cerimonia natalizia che ha visto il Comune consegnare i premi "Città di Malo" e altri riconoscimenti ai cittadini che si sono distinti.

Il figlio di Laura affetto da grave atassia

Laura è la madre di Marco Vitella, a cui è stata diagnosticata una forma di atassia. All'inizio i medici faticano a trovare un nome al suo problema: Marco non emette suoni, non cammina. Laura inizia le sue ricerche, consultando, di notte, grazie alla conoscenza delle lingue, neurologi da ogni parte del mondo. Diventa vicepresidente dell'Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche. «Ad un certo punto mi sono resa conto che tutto ciò rubava tempo a mio figlio - racconta - così, quando ho iniziato a dedicargli più tempo, Marco ha iniziato ad emettere dei suoni».

Creata una tabella che associa i suoni a dei messaggi

Laura realizza delle tabelle, associando nomi ai suoni emessi dal figlio, inventando, di fatto, un linguaggio per comunicare con lui. Oggi Marco ha 27 anni, lavora alla cooperativa "Verlata" di Villaverla, riesce a spiegarsi bene, si sposta con i mezzi pubblici, ha un carattere forte. Laura ha raccontato la sua esperienza nel libro "Parlami".

Nel libro "parlami" il racconto di Marco che ora comunica

«Per molti disabili non ci sono diagnosi precise - sottolinea - ma al di là di questo sono convinta che ognuno abbia la possibilità di reagire e vedere cos'ha dentro di sé da poter sfruttare. Bisogna cercare i propri talenti. Questo riconoscimento mi ha fatto sentire parte della comunità; non ci sono molti altri Comuni con i servizi e la sensibilità come Malo». La cerimonia, durante la quale è stato proiettato un video con gli auguri, ha visto la consegna del premio "Città di Malo".

Tra i premiati, figura Maurizio Romagna, attivo negli alpini e nella comunità, consigliere di amministrazione dell'ente Vicentini nel mondo. Premiato anche Bruno Crosara, figura storica del volontariato; iscritto alla Pro Malo dal 1968, è stato più volte presidente dell'associazione e ha guidato la sezione Ascom, il Tennis Club e altre realtà. Premio "Città di Malo" anche a Idiana Sterle, ex consigliera, attiva nel volontariato e nella Pro Malo, presidente per 4 anni del centro anziani "San Nicola", attrice in compagnie amatoriali. E poi a Silvana Bertelle, che da 60 anni gestisce i suoi negozi di abbigliamento, autrice di un libro di racconti il cui ricavato è devoluto in beneficenza. Il Comune ha assegnato quattro riconoscimenti: uno a Laura Baldisserotto e al figlio Marco, gli altri due a Thomas Sbalchiero e Mattia Fin, ragazzi disabili impegnati nel progetto di Engim Veneto "Sanga Bar" di Thiene, partecipanti al cortometraggio "Don Chisciotte Lost in Marrakesh". Riconoscimento speciale ai nonni vigili. «Continuiamo a portare avanti il premio, creato dall'amministrazione Antoniazzi - spiega il sindaco Moreno Marsetti - per noi è un valore immenso avere queste persone, cittadini che fanno conoscere Malo nel mondo».