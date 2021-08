L'ultimo volo di Alessandro, paracadutista con brevetto. La madre: «Era la sua vita»

Oltre cinquecento metri di volo davanti agli occhi, là dalla cima del monte Framont, sopra Agordo, nel Bellunese: un brivido veloce che plana sulla Conca. Ma Alessandro Dalla Pozza, 47 anni, artigiano di Schio, sui prati di Listolade con quella tuta alare non è mai atterrato: quello sguardo verticale dalla parete del monte è stato l'ultimo negli occhi. Si era lanciato dal Framont vestito di tuta alare: lui e l'aria, due membrane che si aprono sotto le braccia e prendi il vento. Come gli uccelli. Un salto da base jumper, moda sportiva che in questo periodo vede l'Agordino tra i luoghi più ricercati degli appassionati. Il 47enne scledense è precipitato circa duecento metri dopo aver staccato i piedi dalla cima. Il compagno, un trentino della Valsugana con il quale avrebbe dovuto condividere l'adrenalina del salto, non l'ha visto arrivare sul campo di Listolade dove si erano dati appuntamento.

Il volo era la sua grande passione. Fin da piccolo. Racconta la mamma Luigina che da bambino rimase folgorato da quell'elicottero che atterrò nel parcheggio del ristorante "Ponte di Liviera", il pilota era un contradaiolo di Liviera che lavorava in Lombardia. «Franco, il pilota, faceva salire sull'elicottero i bambini della contrada, e credo proprio che la passione per il volo sia nata in quella circostanza». Diventato un po' di più grande arrivò la cartolina per il servizio militare e, ovviamente, Alessandro scelse di entrare nei paracadutisti, e lì prese il brevetto e dal qual giorno la sua grande passione divenne il paracadutismo. Ma quando poteva un'altra sua passione era la motocicletta, la usava solo d'estate per qualche giro fra le sue montagne, quelle che scalava, per arrivare alla cima più alta per poi lanciarsi nel vuoto e planando con le ali spiegate a terra.

L'altro giorno, però qualcosa è andato storto, forse un problema tecnico, o una folata di vento, sarà difficile scoprirlo, resta il grande dolore della mamma Luigina del fratello e la sorella che non hanno mai ostacolato la sua grande passione, anche se estrema, coltivata con tanto entusiasmo e ardore. Alessandro era felicemente singolo, aveva però tanti amici e la sua vita era scandita dal lavoro nell'officina meccanica, di cui era titolare con i fratelli, e le escursioni in montagna. L'imprenditore quarantasettenne s'era lanciato da molte vette e la sua palestra era la Valsugana, dove metteva a punto la tecnica di volo. Alessandro Dalla Pozza era un paracadutista che amava lanciarsi nel vuoto, provando le emozioni forti che solo queste esperienze possono dare. Da oltre dieci anni faceva parte dello staff dell'Asd Vertical Fly Italia di Zugliano, il cui team è stato per 6 volte campione nazionale di paracadutismo sportivo. Dalla Pozza ricopriva il ruolo di "event coordinator", cioè di coordinatore degli eventi organizzati dall'associazione. In particolare, frequentava lo Skydive Thiene, che fa parte sempre dell'Asd. Ieri dal club non c'era voglia di parlare, di fronte ad una tragedia tanto improvvisa quanto inaspettata. Su Instagram una foto lo ritrae mentre indossa una tuta alare.