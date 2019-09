Scacco alla noia con il torneo di dama itinerante

Parte da Isola Vicentina il 1° Memorial itinerante di dama “Margherita Massignani e Valerio Altini”, in programma oggi al palazzetto dello sport di via Vallorcola, nell’area degli impianti sportivi che, dopo quasi trent’anni, riporta in Veneto una gara interregionale di dama. Non si tratta di un progetto isolato, a quanto pare, visto che chi l’ha messo a punto, il presidente del Circolo Damistico “Giuseppina Rizzi” di Isola, Sergio Garbin, ha mobilitato associazioni locali e sponsor, ma anche amministrazioni vicine e prevede di portarlo, nei prossimi anni, anche a Malo e Schio. Bisogna tornare al 1992 per trovare un evento di questo spessore nel Vicentino, con l’ultima edizione della Gara Nazionale “Città di Malo”. La manifestazione può contare sul patrocinio della Federazione Italiana Dama, oltre che dei Comuni di Isola, Malo e Schio. Sono previsti premi e rimborsi spese ai primi tre classificati dei quattro gruppi in cui saranno suddivisi i concorrenti. La premiazione sarà visibile in diretta Facebook sul sito del Comune di Isola Vicentina. • © RIPRODUZIONE RISERVATA