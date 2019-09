Buoni libro regionali: scatta l’iter per le domande

La Regione tende la mano agli studenti per l'acquisto di libri scolastici, computer, tablet. Anche a Isola, da lunedì, sarà possibile presentare domanda per il Buono libri regionale. Si tratta di un contributo erogato dalla Regione per la copertura totale o parziale della spesa per l'acquisto di libri di testo e contenuti didattici alternativi indicati dalle scuole. I fondi possono essere utilizzati anche per dotazioni tecnologiche quali computer, tablet, lettori di libri digitali fino ad un massimo di 200 euro; sono esclusi i dizionari, i cellulari, gli strumenti musicali e materiale come la cancelleria e le calcolatrici. Possono presentare domanda le famiglie di studenti che frequentano, nel prossimo anno scolastico, scuole medie e superiori, nonché istituzioni formative accreditate dalla Regione. I nuclei familiari con un Isee fino a 10.632,94 euro potranno beneficiare di contributi fino al 100 per cento della spesa; per famiglie con Isee tra 10.632,95 e 18 mila euro i fondi saranno concessi in base alla proporzione tra la spesa e le risorse disponibili. Sarà possibile presentare la domanda per via telematica, accedendo all'apposita sezione nel sito della Regione Veneto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.CA.