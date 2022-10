Mamma e sportiva: un calendario con 12 navigatrici del Veneto ricorderà Ilenia

Era una mamma attiva e giovanissima, Ilenia Ossato di Isola Vicentina, scomparsa ad aprile scorso per un grave male a soli 36 anni. Nel mondo dei rally era una nota navigatrice, appassionata e precisa, che ha lasciato un grande vuoto nelle scuderie rallystiche e tra i colleghi di sport.

Per ricordarla, dodici navigatrici venete (Beatrice Croda, Selena Pagliarini, Dani Stagno, Haianes Bertasini, Sandra Tommasini, Alice Mosele, Eleonora Mori, Chiara Corso, Silvia Dall’Olmo, Milena Danese, Silvia Mosena, Alice De Marco) hanno posato per un calendario. Il ricavato dalla vendita sarà interamente devoluto alla Città della Speranza di Padova, impegnata per prevenire e sconfiggere le patologie pediatriche. L’iniziativa benefica è stata promossa ed ideata dal fotografo di Actualfoto Mario Leonelli e dalla navigatrice Beatrice Croda.

Lucky Battistolli in prima fila

A fine settembre - riposta il sito dedicato ai motori Kaleidosweb, i fotografi Mario Leonelli e Salvatore Messina, si sono dati appuntamento a Rosà insieme alle dodici navigatrici per realizzare lo shooting fotografico.

«Ho accolto con grande emozione l’idea di un calendario delle navigatrici venete dedicato alla memoria di Ilenia Ossato, sportiva con tessera e licenza staccate presso l’Automobile Club Vicenza - ha commentato Luigi Battistolli, presidente dell’Automobile Club Vicenza -. Ilenia è nata e cresciuta a “pane e rally”: il papà Giuseppe, ufficiale di gara di lungo corso, ha saputo trasmettere a lei e alla sorella Giovanna i valori di disciplina e rispetto insiti nello sport. Ilenia è così diventata una navigatrice esperta, apprezzata dall’ambiente delle gare anche per le sue doti umane. Oltre che sportiva, è stata anche moglie e mamma di due splendidi figli, Elia e Giulia Lucia. Una vita perfetta che è stata stroncata proprio quando era giunto, dopo la semina, il momento di raccogliere il frutto di esperienze e amicizie intessute con la sua naturale empatia. L’idea del calendario è encomiabile in quanto finalizzata a sostenere la Città della Speranza, legando così la memoria di Ilenia ad un’Istituzione che del bene ha fatto la sua ragion d’essere. Un ringraziamento alle navigatrici venete che si sono rese disponibili all’iniziativa, contribuendo all’immagine di uno sport, come quello automobilistico, competitivo ma anche solidale».

Amiche di gara, anche il Comune di Rosà si mobilita

Alcune di loro conoscevano Ilenia - riporta Kaleidosweb - sono state rivali in macchina, ma sempre col sorriso subito dopo aver passato il fine prova, pronte a scherzare in assistenza e al riordino e nel giorno dello shooting l’emozione è stata davvero tanta. L’amministrazione comunale di Rosà ha deciso di contribuire con la concessione del patrocinio gratuito e lo stesso ha fatto il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli.

In vendita al Rally di Bassano

Il calendario, già in stampa, verrà presentato in occasione del Rally di Bassano, in programma il 28 e 29 ottobre. Gara che nel 2018 ha visto il debutto nel mondo dei rally di Ilenia Ossato, a bordo di una Peugeot 106.

Il Bassano Rally Racing, organizzatore della gara conosciuta come “Il mundialito del Nord Est”, ha voluto dare il proprio contributo presentando nel loro rally il calendario e mettendo a disposizione uno stand per la vendita. Lo stesso farà a metà novembre l’Associazione sportiva dilettantistica Power Stage, organizzatore del Rally Città di Schio, ultima gara ad essere disputata in carriera da Ilenia. Una carriera breve ma molto intensa, basti pensare che nel solo anno 2021 Ilenia disputò ben undici rally.

«Da quando Ilenia ha iniziato a correre, non ha mai saltato l’appuntamento del Rally Città di Bassano - ha commentato Narciso Paccagnella, presidente del Bassano Rally Racing-. Da giovedì 27 ottobre, giornata di verifiche e accrediti, fino alla fine della nostra manifestazione, sarà presente un banchetto per la commercializzazione del calendario. Da parte nostra, un invito a tutti gli equipaggi di portarsi a casa un bel ricordo, compiendo un gesto importante di beneficenza».