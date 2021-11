Il sacerdote degli umili è in odore di santità

Una figura carismatica, amata dalla popolazione. Al punto da far partire la richiesta per la sua beatificazione. È padre Giuseppe Battistella, sacerdote originario di Molina di Malo conosciuto e ricordato soprattutto in terra sarda, a Oristano, dove visse e operò negli Anni ’60. Nei giorni scorsi, è stato celebrato l’anniversario degli 80 anni dalla prima messa celebrata dal religioso nella chiesa parrocchiale di Molina, dove vivono ancora i parenti di don Battistella, che stanno sostenendo il processo di beatificazione.

Ordinato sacerdote nel 1941, membro della congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, padre Battistella partì presto da Molina per spostarsi in varie parti d’Italia. Dal 1945 al 1947 fu viceparroco alla Casa di Fiumicino, nel ’48 si spostò a Roma come maestro dei novizi, per poi arrivare in Sardegna, dapprima a Cagliari, nella Casa di San Bartolomeo, dove rimase dal ’58 al ’61, poi ad Oristano, dove si dedicò alla cura spirituale dei fedeli, anche degli umili, e alla guida delle associazioni. In tutte le sedi in cui operò, padre Battistella ha lasciato un ricordo indelebile, ma è particolarmente amato ancor oggi ad Oristano, dove la sua figura è ricordata con affetto e devozione dalla comunità. Tra le sue opere, figura la fondazione di quello che può essere considerato come il ramo femminile della congregazione di cui faceva parte, cioè delle Missionarie Figlie di Santa Maria Immacolata, consacrate laiche.

Negli ultimi anni anche a Malo si sono susseguite iniziative per ricordarne la figura: gli ultimi appuntamenti sono state due messe, la prima sabato scorso in duomo, presieduta dal padre generale della congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata don Roberto Amici e concelebrata dal parroco don Gianpaolo Barausse, la seconda nella chiesa di Molina, celebrata dal postulatore per la causa di beatificazione padre Francesco Puddu e dal diacono don Alessandro Savio. Hanno voluto ricordare gli 80 anni dalla celebrazione, a Molina, della prima messa da parte di padre Battistella; in particolare, dopo la liturgia nella frazione, alla quale erano presenti anche gli assessori Silvia Berlato e Federico Spillare e il consigliere comunale Luciano Pogietta, è stata seguita da una presentazione di padre Battistella sempre da parte di padre Puddu. «La domanda di beatificazione è stata presentata, ma non è ancora stata accettata da parte delle autorità ecclesiastiche - spiega il pronipote Francesco Battistella, -. Nella sua vita è stato in giro per l’Italia, ma ha lasciato una grande impronta soprattutto ad Oristano, dove è molto amato dalla popolazione». «È rimasto nel cuore di chi lo ha conosciuto - sottolinea un’altra pronipote, Argentina Buzzolan -. Le concelebrazioni tra Oristano e Malo sono iniziate nel 2014. Stiamo conoscendo il suo carisma grazie ai suoi scritti. Pregarlo diventerà spontaneo».