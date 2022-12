Il regalo di Natale a 92 anni? Il GdV donato da una lettrice all'anziana ospite dell'Rsa

L’emozione di esprimere un desiderio, uno sconosciuto che prende a cuore la felicità di un anziano, e gli occhi felici della persona che vede il suo sogno realizzato. Un piccolo gesto che si trasforma in qualcosa di magico. È accaduto a Schio, grazie all’iniziativa nazionale “I nipoti di Babbo Natale”, una piattaforma online realizzata dall’associazione “Un sorriso in più” con sede a Guanzate, nel Comasco, che raccoglie i desideri degli ospiti delle Rsa, che possono essere realizzati secondo le proprie possibilità da chiunque, per donare un sorriso ad un anziano in casa di riposo.

A 92 anni aveva chiesto in dono un abbonamento al GdV

Enrichetta Mogentale, 92 anni, aveva richiesto come dono un abbonamento al nostro Giornale: «Desidererei ricevere un abbonamento trimestrale di 5 giorni a settimana al Giornale di Vicenza. Sono pochi mesi che risiedo in Casa Annunziata e la cosa che mi manca di più è leggere il giornale alla mattina. Mi piace tenermi informata su ciò che succede nel mondo e nel mio paese. Mi piacerebbe riprendere un’abitudine che purtroppo ho dovuto perdere».

Detto, fatto. «Avevo trovato un tweet su questa iniziativa - racconta la “nuova nipote” di Enrichetta, Claudia Scapin, 61 anni, di Monticello Conte Otto - e guardando il sito ho trovato molte case di riposo in tutta Italia coinvolte nel progetto, dal Veneto alla Puglia. Ho cercato quella più vicino a me, per poter anche andare a trovare fisicamente la persona. Schio era la Rsa più comoda e c’erano due richieste. Amando leggere ho voluto soddisfare il desiderio di Enrichetta che richiedeva il suo quotidiano preferito per restare aggiornata. Mi sono immedesimata nella vita che fanno questi anziani nelle case di riposo e la capacità di lettura a 92 anni non è da poco; mi ha piacevolmente sorpresa. Mi sono quindi informata e ho fatto l’abbonamento. Andremo anche a trovarla a gennaio, io e mia figlia, come insegnamento anche per lei di ciò che vuol dire privarsi di qualcosa per qualcun altro».

Scapin è malata. «La malattia ha bussato alla mia porta tanti anni fa. I miei regali non sono più vestiti nuovi, ma emozioni da vivere e regalare. La beneficenza da me è sempre stata presente e consiglio a tutti di farla».

«Avevo il desiderio di tornare a leggere il mio quotidiano preferito»

«L’idea di scrivere su questo sito mi è venuta da un’altra ospite di questa struttura - racconta Enrichetta, vispa lettrice del nostro Giornale - e ci siamo messe in moto. Avevo il desiderio di tornare a leggere il mio quotidiano preferito che da sempre mi ha accompagnata. Sono quattro mesi che vivo qui e mi mancava perché mi piaceva molto. Sono stata felicissima di questo dono anche perché qui il tempo per leggere non manca e ho già iniziato a ricevere le prime copie».

Il sito dei desideri degli ospiti delle case di riposo

Il sito nasce dall’idea di Katerina Neumann, una ragazza originaria della Repubblica Ceca. Nel 2017 la radio nazionale del suo Paese aveva infatti realizzato e promosso un progetto similare, al quale avevano partecipato centinaia di case di riposo e grazie al quale quasi 14 mila anziani avevano visto realizzato un desiderio. Un progetto semplice e pieno di vita, che l’associazione “Un sorriso in più” ha subito accolto con entusiasmo affinché nessun anziano si senta più solo a Natale.

Il portale ha accolto e realizzato finora più di 5 mila desideri tra i più disparati. Dalla richiesta di un pianoforte “per don Lino”, a salire su un’auto da corsa, una gita a Venezia, un pranzo con gli amici, un buon caffè, ma anche vestiario e qualcuno che vada a suonare la fisarmonica in casa di riposo, oltre che a molte richieste di abbonamenti a riviste e quotidiani, un segno che molte persone vogliono continuare a leggere. Anche in età avanzata.