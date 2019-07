SCHIO. Addio ai ruderi pericolanti, spazio ai prati. Sono stati demoliti in questi giorni due vecchi edifici di proprietà comunale che versavano in pessimen condizioni. In particolare è stata rasa al suolo la vecchia abitazione in via Fornaci, nei pressi della sede della protezione civile e della comunità “Abilè”. L'intervento è stato cofinanziato dalla Regione Veneto e nel sedime dell'immobile sarà a breve creata un'area verde. L'altro edificio demolito si trovava invece in via Campagnola di fronte alla caserma dei vigili del fuoco. L'area che prima era completamente abbandonata ritornerà ad essere un prato.

S.D.C.