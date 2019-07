Estate calda di cantieri: caos traffico

La città brulica di cantieri e con gli interventi estivi, programmati appositamente sia per le condizioni meteo favorevoli sia per questioni logistiche, non mancano i disagi alla circolazione. A creare particolare disturbo sono i punti di intervento nella zona di via Martiri della Libertà nel quartiere di Santa Croce e in via Maraschin in centro. Nel primo caso si sta lavorando proprio in questi giorni ed è stato necessario modificare la viabilità istituendo alcune deviazioni obbligatorie tra via Martiri della Libertà e viale S.Croce. Cambiamenti che hanno di fatto riversato i veicoli nelle piccole stradine della zona residenziale adiacente, dove si sono venuti a creare intasamenti e difficoltà di manovra, soprattutto per i mezzi più grossi come furgoni o camioncini, a causa del traffico troppo elevato e della ridotta larghezza della carreggiata, ulteriormente ristretta dalle numerose auto in sosta dei residenti. I lavori dureranno fino a domani e comporteranno anche divieti di transito nelle vie Manin, della Pozza e nel parcheggio adiacente. Per quanto riguarda via Maraschin invece, le operazioni si sono già concluse (ma si sono spostate in via Pasini). Il senso unico alternato semaforico allestito a ridosso della rotonda “del monumento” ha prodotto notevoli rallentamenti soprattutto negli orari di punta. «Tutti gli interventi principali – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Sergio Rossi – riguardano la manutenzione dei sottoservizi e il successivo rifacimento dei manti stradali degradati. E proprio per le asfaltature il periodo ideale è l'estate perchè ci vuole meno tempo per concludere. Cerchiamo sempre di realizzare degli interventi esaustivi, in modo da essere tranquilli poi per un bel po' di anni. La politica del rattoppo in velocità non ci piace perchè non risolve nulla. Quindi chiediamo ai cittadini di portare pazienza qualche giorno in più per poter poi essere a posto a lungo». In centro sono in corso anche i lavori di manutenzione alla pavimentazione in porfido, sia in via Pasini che in piazza Rossi, con ulteriori disagi e incolonnamenti provocati dalle modifiche alla circolazione. «In generale – ribadisce l'assessore - la scelta del periodo estivo è inevitabile perchè rappresenta il momento in cui si arreca il minor disturbo possibile, dato che le scuole sono chiuse, e con esse manca tutto il traffico di accompagnamento, ed inoltre ci sono le ferie lavorative. Si tratta di disagi che durano solo pochi giorni, ma sopportandoli si otterranno esiti duraturi». Sempre fino a domani si lavora anche a Giavenale dove sono in corso lavori che interessano le linee telefoniche e dell'elettricità per i quali è necessaria la chiusura dalle 8.30 alle 19 di via Giavenale di Sopra. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Dal Ceredo