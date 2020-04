La creatività non le manca e neppure la voglia di tornare a scuola. Così, la piccola Elena Dal Soglio scarta l'uovo di Pasqua, apprezza il cioccolato e poi, siccome non si butta mai nulla, soprattutto in periodi di carestia come questi, recupera la base della confezione e la trasforma nella "mascherina pasquale", che magari non sarà classificabile come dispositivo sanitario a norma ma denota creatività e soprattutto, cosa sorprendente, la voglia di tornare in aula con i suoi amici e le sue maestre.

L'idea le piace così tanto che spedisce una lettera al governatore Luca Zaia: «Caro presidente, sono una bambina di sette anni e abito a Santorso. Ho inventato una mascherina partendo dall'uovo di Pasqua ed ho pensato che se tutti i bambini ne costruiscono una come la mia, potremmo tornare prima a scuola. P.s. Se puoi salutami tutti i miei compagni di classe e le maestre della 2ª, scuola primaria "Cipani" di Poleo».

E dalla presidenza della Regione Veneto arriva la risposta: «Si ringrazia Elena per la simpatica iniziativa e per il pensiero di dare il proprio contributo in questo momento di emergenza sanitaria. Le sue parole denotano lo spirito di resilienza propriamente spiccato nei bambini e il desiderio di tornare presto alla sua normale vita».

Le insegnanti di Poleo a loro volta applaudono all'iniziativa, nella speranza che non si arrivi al recupero degli involucri del panettone prima di rivedere i propri alunni fra i banchi.

Mauro Sartori