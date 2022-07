Eccidio, manifestazione e corteo dividono la città

Una città divisa tra due manifestazioni di segno opposto. Da una parte, le associazioni di destra a commemorare le vittime dell’Eccidio di Schio, in via Baratto, all’esterno delle ex carceri. Dall’altra, le sigle della sinistra in piazza Rossi a sottolineare i valori dell’antifascismo. Ancora una volta, ieri, nella città laniera, si è rivissuta quella storia che ogni anno divide la città. Una divisione innanzitutto fisica, con i due schieramenti tenuti a debita distanza da polizia, carabinieri e vigili urbani, in un grande dispiegamento di forze coordinato dalla Digos della questura, con una sessantina di agenti della polizia di Stato a presidiare le strade del centro, più militari dell’Arma e polizia locale.

Intorno alle 10.30, un corteo formato da esponenti dell’estrema destra si è incamminato lungo via Baratto, con i gonfaloni della Repubblica sociale, fino a raggiungere le ex carceri, oggi sede della biblioteca, teatro dell’Eccidio del 7 luglio 1945. Tra i partecipanti, esponenti del Fronte Veneto Skinheads, delle federazioni di Padova e Treviso di Continuità Ideale, del Movimento italiano sociale, di Lealtà e azione, della Rete dei patrioti. Dopo una breve riflessione e la pronuncia dei nomi delle vittime, i presenti si sono messi sull’attenti e hanno ascoltato il “Silenzio” suonato con una tromba. Poi, al grido di “Per le vittime dell’Eccidio di Schio”, alcuni dei partecipanti hanno risposto “Presente!” con il saluto romano. Infine, i manifestanti si sono allontanati.

Nel frattempo, in piazza Rossi si era radunata la contromanifestazione promossa dalle sigle di sinistra: tra i partecipanti, l’Anpi delle sezioni di Vicenza, Padova, Venezia, la Fiom Cgil, il centro sociale Arcadia. Dopo alcuni interventi ai piedi del Duomo, i manifestanti sono partiti in corteo lungo via Carducci, per poi svoltare sempre in via Baratto e poi raggiungere il giardino della biblioteca, dove si trova la lapide in memoria dei fratelli Bogotto.

Qui, sono stati deposti dei mazzi di fiori davanti alla lapide e sono proseguiti i discorsi, tra cui quello del presidente provinciale dell’Anpi di Vicenza Danilo Andriollo, che ha riportato alcuni passi della lettera scritta dalla senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Schio, proprio sul tema dell’Eccidio; Andriollo ha toccato anche l’argomento della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze. A prendere la parola poi Guido Zentile, responsabile antifascista di Rifondazione comunista del Vicentino, il quale ha ricordato come proprio in questi giorni ricorra l’anniversario del massacro di Srebrenica, in Bosnia Erzegovina.