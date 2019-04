Dalla gang al diploma con vista su un lavoro

Dalla “gang” di piazza Falcone ad un lavoro grazie all'Itis “De Pretto” che cambia loro la vita o, almeno, ci prova. Si è concluso nei giorni scorsi il primo progetto “Lab 4.0” che, grazie ad un contributo della fondazione Cariverona, ha fornito le nozioni base per entrare nel mondo del lavoro a 16 ragazzi disoccupati. Unico requisito: conoscere la lingua italiana. E per alcuni di questi ragazzi che l'altro giorno hanno posato sorridenti davanti all'obiettivo con il loro diploma in mano, questa potrebbe essere stato davvero un punto di svolta: due dei diplomati in particolare, durante l'ultimo turbolento anno, sono finiti più volte e per vari motivi nei guai con la giustizia, senza distinzione tra carabinieri e polizia locale. Da questo presente difficile, potrebbe arrivare un futuro con un lavoro in tasca. Anche perché, per tutti, i professori hanno avuto solo parole di elogio: «Un gruppo molto interessato ed attento, senza distinzioni». Ora il Centro per l'impiego li ha “schedati” per fornire i loro nominativi alle aziende del territorio. L'APPELLO. «Questa formazione che inserisce nel mondo del lavoro mancava – spiega il dirigente scolastico Alberto Frizzo-. Da una parte ci sono le aziende del territorio che non riescono a trovare tecnici, mentre dall'altro ci sono persone che potrebbero entrare nel mercato del lavoro ma a cui mancano le basi. Si è trattato di un percorso formativo super-intensivo con 80 ore di full-immersion per fornire delle candidature forti al territorio. È stato difficile trovare gli iscritti ma grazie alla collaborazione del Centro per l'impiego, dell'Informagiovani e del Comune, è stato un successo. Ci piacerebbe che questa iniziativa andasse avanti anche oltre al finanziamento di Cariverona. Formare un ragazzo in questo modo, dargli un'opportunità, non ha poi un costo elevato. E, poi, avendo laboratori e docenti di qualità, potremmo anche pensare di specializzare con pacchetti specifici di approfondimento quello che, ad oggi, è un'infarinatura», ascoltando sia le richieste delle imprese, sia quelle degli stessi studenti. IL CORSO. La full immersion è stata organizzata da lunedì 25 febbraio a mercoledì 27 marzo, sei giorni su sette da lunedì a venerdì dalle 17 alle 20 ed il sabato mattina dalle 8 alle 13 per un totale di 80 ore, circa 20 ore in quattro settimane. Gli argomenti approfonditi dai 16 studenti sono stati, per 16 ore, la sicurezza sul posto di lavoro; per 20 ore, la lettura e le norme del disegno meccanico; per 36 ore, l'utilizzo del tornio parallelo, le lavorazioni e le prove meccaniche, la metrologia di officina e per 8 ore l'automazione industriale. I nominativi dei mini-diplomati verranno resi disponibili al pari di quelli del curriculum regolare dell'Itis, per le aziende che effettuano ricerche di lavoro a scuola. È stato calcolato come il costo medio per studente di queste lezioni sia di 250 euro e, quindi, non proprio fuori mercato per un’azienda che volesse investire sulla formazione di manodopera specializzata. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

