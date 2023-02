Il carnevale in notturna. «La festa della rinascita»

Il carnevale a Schio fa centro e Ca’ Trenta porta a casa il 23esimo trofeo dei quartieri. Sabato la sfilata in notturna ha riempito il cuore di Schio da via Capitano Sella fino a via Battaglione Val Leogra, passando per l’Omo dove dal palco Veneto Radio ha intrattenuto i presenti. E pure ieri pomeriggio Schio era un fiume in piena con un’invasione di mascherine e majorette accanto alla banda. Hanno sfilato i 4 carri in gara per il trofeo e Martino Facci con “Pinocchio” se lo è aggiudicato. Ma il carnevale scledense è stato un tripudio di colori, divertimento e carri da tutta la provincia. Dal tributo alla regina Elisabetta, all’immancabile Grease, i carri su ambiente e inquinamento, i romani e molti altri che sono arrivati anche da Thiene, Sossano, Campiglia, Sarcedo e Altavilla, che hanno riempito le strade con i figuranti che ballavano. Ieri pomeriggio, oltre alla sfilata per il concorso, hanno sfilato anche i carri della materna di Giavenale e di Ca’ Trenta/Magrè, fuori concorso.

Il Carnevale della rinascita

«Dopo 3 anni di stop è stato il carnevale della ripresa, della rinascita, della voglia di uscire e stare insieme - commenta l’organizzatrice Laura Grigolo -. Una folla di persone di tutte le età, vestite in maschera o solo con un accessorio che sono uscite di casa per 3 ore di divertimento. Anche un gruppo di ospiti della Filanda ha sfilato. Io vorrei che ci fosse più spontaneità, come una volta, e si tornasse a sfilare, anche senza carri enormi, ma insieme».

Massima attenzione anche alla sicurezza nei parcheggi, visti i numerosi furti degli ultimi tempi. «Abbiamo cercato di far girare più volontari nei parcheggi - continua Grigolo - per maggiore tranquillità. Siamo riusciti a rispettare anche quanto imposto dal piano di sicurezza. Un impegno gravoso, ma che ci ha dato soddisfazione». Il carnevale, con accesso gratuito, si chiude quindi con un successo, ma la versione estiva ci sarà? L’organizzazione non ha ancora sciolto i dubbi.

La soddisfazione dell'amministrazione

«Un’edizione tornata ai fasti pre Covid - commenta l’assessore Barbara Corzato -. Le sfilate hanno animato il centro portando allegria a famiglie e bambini. Il carro vincitore ha puntato, oltre che su grandezza, colori e movimenti, sui figuranti».