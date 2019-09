Ater, 36 alloggi sociali fra bioedilizia ed ex asilo

Silvia Dal Ceredo Matteo Carollo L’Ater dà il via ai lavori per la realizzazione di ben 36 alloggi sociali tra appartamenti in bioedilizia a Schio e altri che sorgeranno a Malo, al posto di strutture storiche del paese. SCHIO. Un nuovo residence costruito con i moderni criteri della bioedilizia e destinato alle famiglie in difficoltà del territorio. Sono 18 gli appartamenti di cui sono stati inaugurati ieri mattina i lavori in via Tuzzi a Magrè. A dare il via ufficiale, badili alla mano, sono stati il presidente di Ater Valentino Scomazzon e il sindaco di Schio Valter Orsi, insieme ad una grande ruspa che faceva da cornice. Il commesso abitativo, destinato esclusivamente a famiglie, sarà costituito da due edifici rispettivamente di 12 e 6 appartamenti, suddivisi tra mini, bicamere e tricamere, dai 55 ai 90 mq. Saranno costruiti in bioedilizia, con elevati standard ambientali, di risparmio energetico, di isolamento acustico nonché di requisiti antisismici. «Edifici Ater che guardano anche alla qualità - ha sottolineato Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto - grazie alle tecniche piu moderne». A Schio ci sono 440 alloggi Ater e ogni anno ne vengono assegnati dai 20 ai 30. «La nuova struttura - ha evidenziato il sindaco Orsi - è frutto di un accordo datato tra Comune e Ater che ora trova concretizzazione. Una volta concluso il cantiere si potrà procedere con la sistemazione di via Tuzzi e la realizzazione del percorso ciclopedonale». L'importo dei lavori, la cui conclusione è prevista per dicembre 2020, è di 2 milioni e 400 mila euro. MALO. Dall'infanzia alla terza età: a Malo l'ex scuola materna “Rossato” lascerà il posto ad una palazzina con 18 nuovi alloggi sociali per anziani autosufficienti. Ieri, di fronte all'ex asilo di via Roma, ai rappresentanti dell'Ater e alle autorità già presenti a Schio si sono uniti il sindaco Paola Lain, con la giunta, gli ex assessori Paola Carraro e Adriano Addondi, il consigliere provinciale con delega all'urbanistica e sindaco di Isola Francesco Enrico Gonzo e il deputato leghista Erik Pretto, per il taglio del nastro dell'inizio dei lavori. L’edificio di tre piani sarà dotato di impianto a pompe di calore; sul tetto saranno predisposti gli impianti fotovoltaico e solare termico. L'intervento, del costo di un milione 672 mila euro, è partito con 10 mesi di ritardo a causa di un ricorso presentato da una delle ditte partecipanti al bando; la sua conclusione è prevista per ottobre 2020. «Auspico che gli alloggi vengano al più presto completati e Malo possa godere di questo nuovo servizio», ha sottolineato il sindaco Lain. «Gli appartamenti avranno superfici tra i 44 e i 47 metri quadri – ha spiegato il presidente dell'Ater di Vicenza Scomazzon -. Assieme all'amministrazione precedente, abbiamo dato il via ad un iter che ora sta portando i primi frutti. Una risposta concreta per una categoria di persone che in passato ha dato molto e alla quale vogliamo garantire una terza età con tutti i comfort». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

