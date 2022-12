Aggrediti con calci e pugni sul treno: passeggero e macchinista all'ospedale

Un'aggressione selvaggia e violenta, che si è conclusa con due persone all'ospedale. È quanto accaduto la sera di Natale a Schio, a bordo del treno in arrivo da Vicenza, dove un giovane di 30 anni di Torrebelvicino e il macchinista del convoglio sono stati aggrediti a pugni e a calci da due ragazzi. Alla fine gli aggressori si sono dati alla fuga, mentre le vittime hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Santorso. Sul luogo dei fatti sono intervenuti i carabinieri di Schio, che hanno subito dato il via alle indagini per rintracciare gli autori del pestaggio. Dall'ospedale è partita anche la segnalazione alla polizia ferroviaria di Vicenza.

Il racconto della vittima

In base alle ricostruzioni, al momento dei fatti la prima vittima, un giovane di 30 anni di Torrebelvicino, si trovava a bordo del treno assieme alla propria compagna. A pochi metri da lui, era seduto un gruppo composto da due maschi e quattro femmine, verosimilmente di età compresa tra i 16 e i 19 anni. I sei si esprimevano in un italiano fluente, ma anche in una lingua straniera non ben identificata. «Eravamo di ritorno dalla Campania - racconta il turritano - e sul treno Vicenza-Schio stava viaggiando anche questo gruppo di ragazzi, che faceva molta confusione. Ad un certo punto, sono stati anche ripresi dalla capotreno, ma non è servito a nulla». Ad un certo punto, uno del gruppo si avvicina al trentenne. «Durante il viaggio, avevo incrociato lo sguardo per due o tre volte con uno di loro - continua la vittima nel suo racconto - Alla fine, proprio mentre il treno stava per arrivare a Schio, questo ragazzo si alza e si avvicina a me, con aria molto provocatoria, chiedendomi perché lo avessi fissato. Io gli ho spiegato che non volevo fissare nessuno, gli ho chiesto di stare calmo, ma egli ha iniziato a mettermi le mani addosso». A quel punto, la situazione degenera. «Improvvisamente, è arrivato anche l'altro ragazzo, che ha iniziato a prendermi a pugni - continua il trentenne - Credo di aver preso due-tre colpi al volto. Avrei potuto reagire, ma ho deciso di lasciar perdere: di fianco a me sedeva la mia ragazza e poi cosa sarebbe potuto accadere se magari queste persone fossero state in possesso di un coltello?».

Colpito con calci e pugni anche il macchinista

Nel frattempo il macchinista del treno, probabilmente dopo aver udito il trambusto, entra nel vagone teatro dell'aggressione. «Il macchinista ha chiesto ai ragazzi cosa stessero facendo, dicendo loro di smetterla - spiega la prima vittima - I giovani si sono quindi scagliati contro di lui, facendolo cadere a terra e continuando a colpirlo con calci e pugni». Nel frattempo, il treno arriva in stazione, di fronte alla violenza della scena tutti gli altri passeggeri si allontanano, impauriti.

L'arrivo in stazione e la fuga

Il gruppo di ragazzi si dà alla fuga. Viene lanciato l'allarme, arrivano i carabinieri. «Sono potuto scendere dal treno - continua il giovane di Torrebelvicino -. Temevo che il gruppo potesse attendermi a terra. Io e il macchinista siamo andati al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso, dove i medici, per quanto mi riguarda, hanno riscontrato un trauma facciale e un trauma cranico causati dai pugni, con una prognosi di cinque giorni. In quegli istanti ho avuto molta paura, soprattutto perché con me c'era la mia ragazza. Dopo lo choc iniziale, però, ora provo tanta rabbia».