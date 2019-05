La piazza torna alle auto, per prova

La nuova piazza di Sovizzo verrà aperta al traffico. Almeno provvisoriamente. Inizierà domani, infatti, un periodo di sperimentazione per consentire il passaggio delle auto da via Cavalieri di Vittorio Veneto a piazza Manzoni, chiusa fino ad oggi per consentire il restyling. «Nei giorni scorsi abbiamo invitato i commercianti, la parrocchia e le associazioni, fra cui la Pro loco, a un incontro – spiega il sindaco, Marilisa Munari – e abbiamo condiviso la problematica riguardante l’apertura della piazza». Dalla riunione è venuta fuori una soluzione condivisa da tutti e che mette, alla fine, la maggioranza d’accordo. «La strada che passa accanto al nuovo slargo verrà aperta al passaggio dei veicoli solo in senso unico e verso la direzione della parrocchia – prosegue il primo cittadino -, ci sarà il limite dei 30 chilometri orari e non potranno passare i mezzi pesanti o gli autobus». Verranno sistemati i cosiddetti panettoni di cemento e delle catene che delimiteranno lo spazio fisico della piazza in modo tale da garantire la sicurezza dei bambini e dei cittadini che vorranno passare del tempo nello slargo. «E soprattutto la piazza sarà completamente pedonale dalle 20 della sera fino alle 7 del mattino – dichiara Munari – e nei fine settimana quindi dalle 20 del sabato sera fino alle 14 del lunedì». Si tratta di una prova che durerà per un mese e, successivamente, spetterà alla prossima Amministrazione comunale decidere se proseguire con il progetto o modificare i termini e le condizioni. «In questo modo si raggiunge un doppio obiettivo: dare una risposta ai commercianti che, a causa dei lavori di rifacimento, hanno avuto qualche difficoltà in più e in contemporanea offrire garanzie di sicurezza ai cittadini. In tanti hanno chiesto rassicurazioni in questo senso ed avere tranquillità quando si recano nello slargo». Dal momento che si tratta di una sperimentazione, verrà sistemata una segnaletica stradale provvisoria e il mercato settimanale non ritornerà per il momento nel luogo originario ma rimarrà nelle vie vicine dove è stato trasferito nei mesi scorsi. Come osserva il sindaco anche gli autobus proseguiranno con i percorsi alternativi attivati nelle scorse settimane, per il cantiere della piazza, e che attualmente offrono un servizio più ampio passando anche nella zona di San Daniele, accanto all’asilo e agli scavi archeologici in viale degli Alpini. «La piazza deve essere completata con l’arredo urbano e avrà comunque una vocazione pedonale – dichiara Munari - ma per poterla rendere completamente pedonale sarà necessario rivedere la viabilità alternativa, prevista nel secondo stralcio del progetto per lo slargo». Fino ad oggi infatti per poter arrivare alla piazza le auto dovevano percorrere le vie Alfieri e Manzoni oppure le parallele vie Pascoli e poi Leopardi. «Finchè non verrà sistemata la viabilità il traffico di attraversamento continuerà a passare davanti a una zona dove quotidianamente sono presenti tanti pedoni cioè il parco di via Leopardi» conclude il primo cittadino. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Fadda