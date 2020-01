Attività commerciali Nuovi fondi comunali a chi amplia o riapre

Il Comune di Sarego promuove la riapertura e l’ampliamento delle attività commerciali del paese. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il fondo e il regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale e destinato agli esercizi operanti nel territorio comunale chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento, per almeno il 30 percento della superficie dei locali, di strutture commerciali esistenti. L’entità del fondo è stabilita dalla giunta ogni anno. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre successivi, determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nell’ultimo quadriennio. Per la riapertura il contributo è pari al 100 per cento dell’imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili e alla metà dell’importo della tassa sui rifiuti versati nell’anno precedente alla riapertura. Per gli ampliamenti, il contributo è pari al 70 per cento dell’imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili e alla metà della tassa sui rifiuti versati nell’anno precedente. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o vetrine sulla strada pubblica chiusi da almeno sei mesi, il contributo è concesso per la sola parte di ampliamento. I contributi verranno concessi nell'ordine di presentazione delle richieste e fino all'esaurimento delle risorse. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Guarda