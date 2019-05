L’era Trapula parte da Cecchetto: sarà vice

Gianfranco Trapula potrà sicuramente contare su una spalla importante come quella di Milena Cecchetto. L’ex sindaco, infatti, è il consigliere con il maggior numero di preferenze, avendo ottenuto 583 voti. Per lei è pressoché certo il ruolo di vice anche per l’esperienza amministrativa maturata nei suoi due mandati consecutivi. All’indomani del voto che ha stabilito la vittoria con un margine di quasi 40 punti percentuali sugli sfidanti diretti, Trapula inizia a delineare i componenti della giunta comunale. Il primo cittadino ha chiarito che «si prenderà del tempo per decidere la squadra di governo». Ma in attesa dell’ufficializzazione della nuova compagine che sarà composta dai suoi più stretti collaboratori, inizia comunque a delinearsi uno scenario ufficioso per le nuove nomine. Il toto giunta è come un puzzle che dovrà incastrarsi perfettamente tenendo inevitabilmente conto dei voti ottenuti dai singoli candidati di schieramento. In primis in casa Lega: oltre a Cecchetto, altri papabili potrebbero essere Maurizio Meggiolaro, segretario del Carroccio che ha rivestito il ruolo di consigliere delegato alla polizia locale, e Carlo Colalto ex assessore alla viabilità. Potrebbero addirittura essere ben tre gli aspiranti della lista civica di Trapula con esperienza sia politica che amministrativa e cioè Claudio Beschin assessore nel primo mandato Cecchetto, Claudio Meggiolaro presidente del consiglio comunale per 10 anni e Maria Paola Stocchero ex referente all’istruzione. Fra gli alleati ci sarà da tener conto della “Lista Montecchio” dove in pole figurano Gianluca Peripoli, ex vicesindaco e assessore allo sport, e Loris Crocco (alleato in quota Forza Italia) che per due mandati si è occupato del bilancio comunale. Per uscire da un’eventuale impasse il neo sindaco potrebbe affidare anche le deleghe ai consiglieri, come aveva deciso il suo predecessore. Intanto mentre ieri la prima uscita come primo cittadino Trapula l’ha fatta all’istituto superiore Ceccato, dove ha insegnato fino a pochi giorni fa, in città è tempo di analisi del voto. Prima di tutto i numeri: Trapula ha conquistato 7.177 voti pari al 61.8% e in tutte le 19 sezioni da nord a sud, frazioni comprese, il neo sindaco è stato il più votato conquistandole, in pratica, tutte. Alte Ceccato è sempre stata considerata, storicamente, l’ago della bilancia da un punto di vista amministrativo. È infatti famoso in città il detto che “le elezioni a sindaco si vincono, o si perdono, proprio ad Alte”. Anche questa volta la tradizione è stata rispettata. Nelle sezioni dalla numero 13 alla 17 Trapula ha conquistato in totale 1.667 voti con una media che si supera il 60 per cento. Veronica Cecconato (candidata sindaco del centrosinistra) ha raccolto il 24% mentre proprio ad Alte Ruggero Zigliotto (candidato sindaco di Siamo Veneto) ha raccolto il suo risultato personale più alto con 60 preferenze. I residenti delle vie posizionate accanto al palazzo municipale, largo Boschetti e corte delle Filande - la sezione 1 - pur preferendo sempre Trapula che qui ha registrato “solo” il 57%, hanno alzato la media di Cecconato che ha superato il 30%. Le 5 sezioni (5, 6, 7, 8 e 18) della zona di San Pietro, viale Europa e zona industriale hanno dato in gran numero la loro preferenza al sindaco eletto con 2.208 voti. Nei tre seggi della zona nord di Montecchio (2, 3 e 4), Trapula ha conquistato una media totale del 63%; nella sezione 3 è stato superato il 68% lasciando pochi volti agli altri sfidanti. Nelle piazze Carli-Fraccon (11 e 12) Trapula ha raccolto 763 preferenze. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Fadda