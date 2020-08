Si è finto carabiniere e ha raggirato delle anziane, facendosi consegnare diverse migliaia di euro, ma è stato scoperto e denunciati dai (veri) carabinieri di Lonigo. Un 68enne residente a Castel San Pietro (Bologna), A.L., dovrà ora rispondere del reato di concorso in furto aggravato in abitazione.

Dalle indagini è emerso che l'uomo, con la complicità di altre persone attorno alle quali i militari stanno chiudendo il cerchio, il 29 gennaio e il 5 febbraio scorsi, ha truffato e derubato tre anziane di Sarego di età compresa tra i 71 e i 92 anni. Il 68enne si è presentato alla porta delle loro abitazioni, dove qualificandosi come carabiniere è riuscito a carpire la loro fiducia, facendosi quindi aprire ed entrando in casa. Una volta all'interno e dopo aver convinto le vittime, con delle scuse, ad indicare dove avevano depositato gli oggetti in oro e il denaro, l'uomo se ne impossessava, per poi allontanarsi. Dalle indagini è emerso che il bottino complessivo sia di circa 20 mila euro. Le indagini sono tuttora in corso per verificare se la banda abbia compiuto colpi anche in altre zone del Veneto.