BRENDOLA. Si torna a mangiare frutta e verdura e si possono irrigare i campi. Per l’Arpav l’acqua non è avvelenata, ma il sindaco di Brendola ha un’altra preoccupazione: le previsioni del tempo. Se pioverà ancora c’è il pericolo che i corsi d’acqua si possano di nuovo inquinare.

Rimane alta l'attenzione sulle conseguenze del rogo che ha lunedì scorso ha devastato la Isello Vernici. «Lunedì mattina alle 9.30 ho convocato un tavolo tecnico per affrontare in modo definitivo la questione ambientale che in questo momento è la prima emergenza - spiega in modo fermo Beltrame -. Ci saranno tutti i soggetti coinvolti, accanto a noi dell’Amministrazione comunale ci saranno i tecnici di Arpav, della Regione Veneto, del Consorzio Alta Pianura Veneta. Non si può più aspettare, la bonifica del sito deve partire subito. Il meteo prevede piogge da mercoledì, e l’acqua chiaramente dilava, annullando il grosso lavoro di questi giorni. La bonifica dell’area deve iniziare senza perdere altro tempo».

I.BER.