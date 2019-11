Cinque gruppi uniti Mercatino benefico nella fattoria sociale

“Tutto un altro Natale. Il mercatino buono, locale e solidale” è il titolo dell’iniziativa, arrivata alla sesta edizione, che la cooperativa sociale Piano infinito e i Gruppi d’acquisto solidale dell’Ovest Vicentino (Montecchio Maggiore, Lonigo, Sarego, Arzignano e Creazzo) propongono per domani alla fattoriale sociale Massignan, in via Sella a Brendola. All’interno della tensostruttura allestita da Piano infinito, a cui andrà il ricavato dall’iniziativa, i produttori e i fornitori dei gruppi d’acquisto allestiranno banchetti, dalle 10.30 alle 18, insieme ad altre associazioni e realtà del mondo dei Gas e della difesa dell’ambiente. «Si potranno conoscere i produttori e parlare con loro per capire come producono e cosa li caratterizza - spiegano gli organizzatori -. Un mercatino con idee originali e sane per i prossimi doni natalizi e conoscere il mondo degli acquisti di gruppo e lo spirito che li sostiene». Dalle 14.30 alle 16.30 ci sarà l’animazione per i bambini “Clown Sprizz e la valigia magica”, a cura di Luisita Fattori; dalle 16.30 si potrà conoscere il mondo delle api con Roberto Zarantonello. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

I.BER.