“Montecchio medievale” batte tutti i record e supera i 25 mila visitatori. Boom di presenze il primo maggio alla manifestazione, organizzata dall’associazione storico culturale “Giulietta e Romeo” con la collaborazione del Comune, che ha affollato le due rocche castellane. Record anche per la “Minimarcia biancorossa”, con oltre 1.500 partecipanti, che si è svolta la mattina. Molte famiglie hanno infatti deciso di immergersi nell’atmosfera medievale rimanendo tutto il giorno all'ombra dei due castelli. L'afflusso maggiore si è registrato nel pomeriggio quando in migliaia hanno deciso di salire a piedi o con i bus navetta. «Non ci aspettavamo così tante persone - afferma Christian Volpiana dell’associazione storico culturale -. Sono arrivati numerosi turisti non solo stranieri ma anche provenienti da varie parti d’Italia». Giullari e sbandieratori, dame e cavalieri hanno dovuto poi cedere il passo all'amore eterno di Giulietta e Romeo. Saranno Luca De Rosa di Grumolo delle Abbadesse e Althea Peruzzi di Castelgomberto, entrambi ventenni, a costituire la nuova coppia che rappresenterà i due innamorati. Hanno attirato oltre un migliaio di visitatori le grotte delle Priare con accompagnamento dei volontari della Pro loco: molti turisti sono arrivati dal Veneziano e dal Trevigiano, dalla Toscana e anche dalla Svizzera. Nell’area verde davanti alla rocca Montecchi in tantissimi hanno osservato le ricostruzioni storiche dell’associazione Città del Grifo, del gruppo storico Mondavio e sono stati numerosi i bimbi che hanno voluto partecipare ai giochi antichi e le attrazioni di Wonder factory e Montecchio Maggiore fantasy world. Ma è stato al castello di Romeo che si è registrato il tutto esaurito con gli spettacoli dell’associazione “Giulietta e Romeo”, seguiti dallo spettacolo di falconeria “La Fenice”. Ipnotici i tamburi medievali di Brisighella che hanno introdotto all’ultima delle tre sfide tra Capuleti e Montecchi, vinti dopo giochi e quiz storici, dalla casata di Romeo. Cinque i visitatori premiati che sono arrivati da lontano tra cui Maria Olivieri e Vincenzo Maccarrone di Catania e Jessica Leonard giunta dallo Stato americano dell’Oregon. Lungo la salita erano presenti gli agenti della polizia locale e i Gec per permettere ai visitatori di accedere in sicurezza. La manifestazione si è chiusa più tardi del solito con il servizio di bus navetta che è proseguito, per il trasporto dei visitatori, fin dopo le 20. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Fadda