Un voto per 36 mila vicentini in dodici Comuni

Il bello della democrazia sta a Laghi, 160 abitanti e due candidati alla carica di sindaco che si misureranno all’ultimo voto. Nel Comune più piccolo del Veneto, stavolta, niente accordo preelettorale né seconda lista “di salvataggio” - cioè creata col solo fine di evitare la tagliola del quorum che scatterebbe in caso di candidatura unica -, bensì competizione vera e accesa. I due contendenti hanno lo stesso cognome, Lorenzato, e provengono dalla stessa giunta, ma le analogie finiscono qua: ora non la vedono più allo stesso modo e si daranno battaglia nell’urna.

QUI TUTTI I CANDIDATI

È il bello della democrazia ed è anche una fotografia che riassume bene la partita delle elezioni amministrative 2021. Questa tornata vedrà chiamati al voto 36.140 elettori vicentini in dodici diversi Comuni. Tutti piccoli centri, o medio-piccoli, con uno solo tra loro che supera i 10 mila abitanti, Caldogno. E in (quasi) tutti i Comuni sarà competizione autentica, con connotati prettamente locali e civici, solo residualmente partitici.

In lizza ci sono nel complesso 28 candidati sindaco, dei quali quasi tre quarti uomini (20) e poco più di un quarto donne (8). In cinque Comuni - Costabissara, Montegalda, Nanto, Rotzo e Zermeghedo - ci sono ben tre candidati in corsa, mentre i pretendenti sono due in altri sei Comuni - Brogliano, Caldogno, Crespadoro, Gambellara, Laghi, Monteviale. A conti fatti, l’offerta elettorale media di queste elezioni amministrative è notevole, con un candidato ogni 1.200 elettori circa.

Come detto, la dose di significato politico-partitico di queste elezioni amministrative, per quanto riguarda il Vicentino, è ai minimi termini per via della dimensione dei Comuni chiamati a rinnovare i propri Consigli. In corsa ci sono quasi esclusivamente liste civiche, con simboli che spaziano dalle colline stilizzate alle strette di mano, dai cuori ai grappoli d’uva fino alle colombe, mentre le sigle di partito presenti nell’urna saranno solo due: a Costabissara, dentro al simbolo di una civica, c’è in piccolo quello della Lega; a Rotzo, uno dei candidati si presenta invece con il simbolo del Partito dei veneti.

C’è infine un unico paese in cui si è presentato un solo candidato: è Orgiano, laddove ci riprova il sindaco uscente Manuel Dotto che nelle ultime settimane ha avuto come unica preoccupazione quella di informare i propri compaesani e di invitarli a recarsi alle urne, perché la partita non è vinta in partenza: l’avversario, infatti, è l’astensione, anche se le recenti disposizioni di legge hanno ridotto la possibilità di annullamento del voto. Perché l’elezione sia valida, infatti, deve aver partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, determinando tale numero senza tenere conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero che non hanno esercitato il diritto di voto; inoltre l’unica lista presentata o ammessa deve aver riportato un numero di preferenze valide non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti. È, anche questo, il bello della democrazia.

Postilla: se pensate che la competizione presente a Laghi sia sinonimo di rivalità e scarsa armonia, allora è bene ricordare che oggi e domani si voterà anche a Mortarone, provincia di Lecco: nel Comune più piccolo d’Italia, 40 abitanti e appena 26 elettori, ci sarà un’accesa sfida a due e nessuno dei due candidati risiede in paese o ci va in vacanza. A volte la democrazia è proprio bellissima.